19 мая 2025

Салехардские школьники начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ на этой неделе

В школах Салехарда стартует экзаменационная кампания
© Служба новостей «URA.RU»
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У школьников наступает пора экзаменов
У школьников наступает пора экзаменов Фото:

В школах Салехарда стартует экзаменационная кампания: уже 21 мая девятиклассники начнут сдавать ОГЭ, а 23 мая к ним присоединятся выпускники 11-х классов с ЕГЭ. В этом году экзамены предстоит пройти 754 одиннадцатиклассникам и 343 девятиклассникам, сообщают в городской администрации. 

«Старт экзаменов уже на этой неделе! 21 мая открывает экзаменационный марафон ОГЭ для девятиклассников, а 23 мая к ним присоединятся одиннадцатиклассники с первыми экзаменами ЕГЭ. В этом году экзамены сдают 754 одиннадцатиклассника и 343 девятиклассника», — сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда». 

По информации источника, среди девятиклассников наибольшей популярностью пользуются такие предметы, как информатика, география и обществознание. Среди выпускников 11-х классов самыми востребованными остаются профильная математика, обществознание и информатика. .

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В школах Салехарда стартует экзаменационная кампания: уже 21 мая девятиклассники начнут сдавать ОГЭ, а 23 мая к ним присоединятся выпускники 11-х классов с ЕГЭ. В этом году экзамены предстоит пройти 754 одиннадцатиклассникам и 343 девятиклассникам, сообщают в городской администрации.  «Старт экзаменов уже на этой неделе! 21 мая открывает экзаменационный марафон ОГЭ для девятиклассников, а 23 мая к ним присоединятся одиннадцатиклассники с первыми экзаменами ЕГЭ. В этом году экзамены сдают 754 одиннадцатиклассника и 343 девятиклассника», — сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда».  По информации источника, среди девятиклассников наибольшей популярностью пользуются такие предметы, как информатика, география и обществознание. Среди выпускников 11-х классов самыми востребованными остаются профильная математика, обществознание и информатика. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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