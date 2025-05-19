Салехардские школьники начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ на этой неделе

В школах Салехарда стартует экзаменационная кампания: уже 21 мая девятиклассники начнут сдавать ОГЭ, а 23 мая к ним присоединятся выпускники 11-х классов с ЕГЭ. В этом году экзамены предстоит пройти 754 одиннадцатиклассникам и 343 девятиклассникам, сообщают в городской администрации.
«Старт экзаменов уже на этой неделе! 21 мая открывает экзаменационный марафон ОГЭ для девятиклассников, а 23 мая к ним присоединятся одиннадцатиклассники с первыми экзаменами ЕГЭ. В этом году экзамены сдают 754 одиннадцатиклассника и 343 девятиклассника», — сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда».
По информации источника, среди девятиклассников наибольшей популярностью пользуются такие предметы, как информатика, география и обществознание. Среди выпускников 11-х классов самыми востребованными остаются профильная математика, обществознание и информатика. .
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