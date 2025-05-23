В Тюменской области выросло число невыездных должников на тысячи

В Тюменской области увеличилось число жителей, которым ограничен выезд из страны из-за долгов. По данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), по итогам первого квартала текущего года невыездными признаны 130 тысяч человек, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 123 тысячи, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на ведомство.
«В Тюменской области по итогам первого квартала 2025 года судебные приставы признали невыездными 130 тысяч человек. Основными причинами задолженностей у жителей Тюменской области остаются неоплаченные коммунальные услуги и кредиты», — сообщается на сайте.
В УФССП также уточнили, что запрет на выезд из страны может быть установлен при наличии задолженности, превышающей 10 тысяч рублей. Рекомендуется заранее проверять наличие долгов через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства. Следует учитывать, что даже при оплате задолженности непосредственно в аэропорту ограничение может быть снято не сразу — на это потребуется до 10 рабочих дней.
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