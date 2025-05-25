В Тюмени техника стала дешевле, чем в 2024 году

Цены на ноутбуки в Тюмени снизились ниже уровня осени 2024 года: средняя стоимость техники упала с 62 до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК Тюмень.
«В тюменских магазинах средняя стоимость ноутбуков упала до 60 тысяч рублей... С начала первого квартала 2025 года средняя цена на ноутбуки упала ниже уровня осени 2024 года», — сообщается на сайте источника.
Снижение стоимости связано с глобальным перенасыщением рынка, параллельным импортом и развитием маркетплейсов. Цены на компьютерные комплектующие также снизились на 3–4%. В ближайшее время динамика цен будет зависеть от курса рубля, активности корпоративных покупателей, а также ситуации с производственными цепочками в Китае и Тайване.
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