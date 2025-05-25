25 мая 2025
24 мая 2025

В Тюмени техника стала дешевле, чем в 2024 году

Цены на ноутбуки в Тюмени упали ниже уровня осени 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость ноутбука в Тюмени составляет 60 тысяч рублей
Средняя стоимость ноутбука в Тюмени составляет 60 тысяч рублей Фото:

Цены на ноутбуки в Тюмени снизились ниже уровня осени 2024 года: средняя стоимость техники упала с 62 до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК Тюмень.

«В тюменских магазинах средняя стоимость ноутбуков упала до 60 тысяч рублей... С начала первого квартала 2025 года средняя цена на ноутбуки упала ниже уровня осени 2024 года», — сообщается на сайте источника.

Снижение стоимости связано с глобальным перенасыщением рынка, параллельным импортом и развитием маркетплейсов. Цены на компьютерные комплектующие также снизились на 3–4%. В ближайшее время динамика цен будет зависеть от курса рубля, активности корпоративных покупателей, а также ситуации с производственными цепочками в Китае и Тайване.

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Цены на ноутбуки в Тюмени снизились ниже уровня осени 2024 года: средняя стоимость техники упала с 62 до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК Тюмень. «В тюменских магазинах средняя стоимость ноутбуков упала до 60 тысяч рублей... С начала первого квартала 2025 года средняя цена на ноутбуки упала ниже уровня осени 2024 года», — сообщается на сайте источника. Снижение стоимости связано с глобальным перенасыщением рынка, параллельным импортом и развитием маркетплейсов. Цены на компьютерные комплектующие также снизились на 3–4%. В ближайшее время динамика цен будет зависеть от курса рубля, активности корпоративных покупателей, а также ситуации с производственными цепочками в Китае и Тайване.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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