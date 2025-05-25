В Тюмени начали продавать популярные игрушки Лабубу. Цена за экземпляр доходит до 13 000 рублей. Информация об этом появилась на сайте одного из местных магазинов.
«Игрушка Labubu. Цена при оплате наличными — 13 000 рублей», — указано на сайте тюменского магазина. Минимальная стоимость товара — 9 000 рублей.
Лабубу стала популярна среди российских детей недавно. Игрушка представляет собой пушистого монстра с огромной широкой улыбкой и торчащими зубами. В мае по стране спрос на эту вещь вырос в 13 раз по сравнению с апрелем.
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