25 мая 2025

В Тюмени начали продавать нашумевшие игрушки Лабубу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость игрушек начинается от 9 000 рублей
Стоимость игрушек начинается от 9 000 рублей Фото:

В Тюмени начали продавать популярные игрушки Лабубу. Цена за экземпляр доходит до 13 000 рублей. Информация об этом появилась на сайте одного из местных магазинов.

«Игрушка Labubu. Цена при оплате наличными — 13 000 рублей», — указано на сайте тюменского магазина. Минимальная стоимость товара — 9 000 рублей.

Лабубу стала популярна среди российских детей недавно. Игрушка представляет собой пушистого монстра с огромной широкой улыбкой и торчащими зубами. В мае по стране спрос на эту вещь вырос в 13 раз по сравнению с апрелем.

Цена на детскую игрушку
Цена на детскую игрушку
Фото:

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В Тюмени начали продавать популярные игрушки Лабубу. Цена за экземпляр доходит до 13 000 рублей. Информация об этом появилась на сайте одного из местных магазинов. «Игрушка Labubu. Цена при оплате наличными — 13 000 рублей», — указано на сайте тюменского магазина. Минимальная стоимость товара — 9 000 рублей. Лабубу стала популярна среди российских детей недавно. Игрушка представляет собой пушистого монстра с огромной широкой улыбкой и торчащими зубами. В мае по стране спрос на эту вещь вырос в 13 раз по сравнению с апрелем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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