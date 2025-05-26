Тюменская облдума прекратила полномочия депутата, ушедшего в Госдуму

Главного либерал-демократа УрФО Владимира Сысоева лишили мандата и должности в Тюменской областной думе. Его полномочия прекращены с 19 мая — это был последний рабочий день политика в регпарламенте перед началом работы в Госдуме. Заседание транслировалось на официальном сайте думы
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Сысоева Владимира Владимировича <...> и досрочно освободить его от должности заместителя председателя Тюменской областной думы седьмого созыва 19 мая 2025 года», — указано в материалах к заседанию. Депутаты утвердили отставку коллеги.
Таким образом Владимир Сысоев завершил переход из тюменского парламента в федеральный. Ранее ЦИК передал ему мандат экс-депутата Евгения Маркова, который стал замминистра природных ресурсов РФ. К работе в Госдуме Сысоев уже приступил.
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