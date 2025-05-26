26 мая 2025

Тюменская облдума прекратила полномочия депутата, ушедшего в Госдуму

Тюменская облдума лишила полномочий депутата Сысоева
© Служба новостей «URA.RU»
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Полномочия Владимира Сысоева в облдуме прекращены с 16 мая
Полномочия Владимира Сысоева в облдуме прекращены с 16 мая Фото:

Главного либерал-демократа УрФО Владимира Сысоева лишили мандата и должности в Тюменской областной думе. Его полномочия прекращены с 19 мая — это был последний рабочий день политика в регпарламенте перед началом работы в Госдуме. Заседание транслировалось на официальном сайте думы

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Сысоева Владимира Владимировича <...> и досрочно освободить его от должности заместителя председателя Тюменской областной думы седьмого созыва 19 мая 2025 года», — указано в материалах к заседанию. Депутаты утвердили отставку коллеги.

Таким образом Владимир Сысоев завершил переход из тюменского парламента в федеральный. Ранее ЦИК передал ему мандат экс-депутата Евгения Маркова, который стал замминистра природных ресурсов РФ. К работе в Госдуме Сысоев уже приступил.

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Главного либерал-демократа УрФО Владимира Сысоева лишили мандата и должности в Тюменской областной думе. Его полномочия прекращены с 19 мая — это был последний рабочий день политика в регпарламенте перед началом работы в Госдуме. Заседание транслировалось на официальном сайте думы «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Сысоева Владимира Владимировича <...> и досрочно освободить его от должности заместителя председателя Тюменской областной думы седьмого созыва 19 мая 2025 года», — указано в материалах к заседанию. Депутаты утвердили отставку коллеги. Таким образом Владимир Сысоев завершил переход из тюменского парламента в федеральный. Ранее ЦИК передал ему мандат экс-депутата Евгения Маркова, который стал замминистра природных ресурсов РФ. К работе в Госдуме Сысоев уже приступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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