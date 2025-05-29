Тюменские дружинники приехали в санаторий проводить профилактические беседы с ветеранами СВО

Специалисты из «Русской дружины» в Тюмени провели профилактические беседы для участников специальной военной операции, вернувшихся из зоны боевых действий на реабилитацию в санаторий «Тараскуль». Об этом URA.RU сообщил общественный деятель, лидер группы рейдов дружинников Тимур Темуркаев.
«При сотрудничестве с правоохранителями ездили в санаторий „Тараскуль“, где встречались с участниками СВО. Наши ребята-дружинники пообщались со своими братьями по оружию. Парни напомнили, что ветераны прошли сложный путь, но сейчас они вернулись в общество, где есть определенные правила поведения, которых важно придерживаться», — подчеркнул Тимур Темуркаев.
Как объяснил дружинник, это превентивные меры, направленные на помощь ребятам, которые только что вернулись из зоны СВО. С его слов, бойцы были в зоне с крайне неспокойной обстановкой. Из-за этого военнослужащие могут повысить голос или начать с кем-то ругаться. Чтобы свести к минимуму шансы на такой исход и привлекаются дружинники, которые ранее также находились в зоне боевых действий. При необходимости, специалисты из «Русской дружины» готовы найти ветерану медицинского специалиста или предоставить иную помощь.
Ранее URA.RU стало известно, что в тюменском санатории, где ветераны СВО проходили реабилитацию, бойцы злоупотребляли алкогольными напитками, чем нарушали внутренний режим распорядка. Как отмечает источник агентства, далеко не все из них вели себя адекватно.
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