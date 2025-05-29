В тюменском ТРЦ «Магеллан» объявлена эвакуация. Видео

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В здании ТРЦ прозвучал сигнал пожарной тревоги
В здании ТРЦ прозвучал сигнал пожарной тревоги Фото:

В тюменском ТРЦ «Магеллан» объявлена эвакуация: из здания экстренно вывели всех сотрудников и покупателей. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Сработал пожарная тревога и всех попросили покинуть здание. Люди быстро вышли из „Магеллана“ и ждут дальнейшего развития событий», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

Администратор ТРЦ «Магеллан» на телефонные звонки не ответил. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

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В тюменском ТРЦ «Магеллан» объявлена эвакуация: из здания экстренно вывели всех сотрудников и покупателей. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «Сработал пожарная тревога и всех попросили покинуть здание. Люди быстро вышли из „Магеллана“ и ждут дальнейшего развития событий», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. Администратор ТРЦ «Магеллан» на телефонные звонки не ответил. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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