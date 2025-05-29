В здании ТРЦ прозвучал сигнал пожарной тревоги
В тюменском ТРЦ «Магеллан» объявлена эвакуация: из здания экстренно вывели всех сотрудников и покупателей. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.
«Сработал пожарная тревога и всех попросили покинуть здание. Люди быстро вышли из „Магеллана“ и ждут дальнейшего развития событий», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.
Администратор ТРЦ «Магеллан» на телефонные звонки не ответил. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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