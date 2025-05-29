В Тюмени появился охотник за нарушителями ПДД. Видео

Тюменец снимает водителей-нарушителей на видео и выкладывает ролики в соцсети
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец написал открытое обращение к Госавтоинспекции
Тюменец написал открытое обращение к Госавтоинспекции Фото:

Один из горожан выложил в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» список водителей, которые на его глазах грубо нарушили правила дорожного движения. Он также смонтировал видеоролик и призвал сотрудников ГАИ привлечь их к ответственности.

«С 043 НР 72 — проезд перекрестка в прямом направлении по полосе „только налево“; АС 975 72 — поворот налево с полосы „только направо“ — в этом районе, кстати, автобусы регулярно так делают!; У 806 ТВ 72 — создание аварийной ситуации; У 131 ХМ 72 — целый букет: обгон через сплошную, пересечение прямо с полосы „только налево“, и т.д. Вопрос Госавтоинспекции: вы вообще работать будете? Как долго еще будет твориться этот автобеспредел?! Если не можете сами, запустите „Народный инспектор“! Социально ответственные граждане сделают за вас вашу работу!», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей по поводу публикации разделились. «А что анонимно то? Только так смелость проявляется? Позорник автор! Позорник и трус!», — написал Костя Кузьменко. «Хамов надо наказывать, все правильно. Кто-то из сочувствующих столкнется с ними на дороге. А потом будет рыдать о разбитой тачке и клянуть всех и вся — „ах, зачем я на свет появился, ах, зачем меня мать родила“, — возразил ему Владимир Поздеев. „Судя по видео, автор и сам не прочь нарушить ПДД! Как минимум, видно превышение скорости!“, — добавил Владимир Трофименко.

Как правило, в Госавтоинспекции Тюменской области оперативно реагируют на видеозаписи нарушений ПДД, опубликованные в соцсетях: водителей быстро находят и привлекают к ответственности. Комментарий ведомства ожидается.

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Один из горожан выложил в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» список водителей, которые на его глазах грубо нарушили правила дорожного движения. Он также смонтировал видеоролик и призвал сотрудников ГАИ привлечь их к ответственности. «С 043 НР 72 — проезд перекрестка в прямом направлении по полосе „только налево“; АС 975 72 — поворот налево с полосы „только направо“ — в этом районе, кстати, автобусы регулярно так делают!; У 806 ТВ 72 — создание аварийной ситуации; У 131 ХМ 72 — целый букет: обгон через сплошную, пересечение прямо с полосы „только налево“, и т.д. Вопрос Госавтоинспекции: вы вообще работать будете? Как долго еще будет твориться этот автобеспредел?! Если не можете сами, запустите „Народный инспектор“! Социально ответственные граждане сделают за вас вашу работу!», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей по поводу публикации разделились. «А что анонимно то? Только так смелость проявляется? Позорник автор! Позорник и трус!», — написал Костя Кузьменко. «Хамов надо наказывать, все правильно. Кто-то из сочувствующих столкнется с ними на дороге. А потом будет рыдать о разбитой тачке и клянуть всех и вся — „ах, зачем я на свет появился, ах, зачем меня мать родила“, — возразил ему Владимир Поздеев. „Судя по видео, автор и сам не прочь нарушить ПДД! Как минимум, видно превышение скорости!“, — добавил Владимир Трофименко. Как правило, в Госавтоинспекции Тюменской области оперативно реагируют на видеозаписи нарушений ПДД, опубликованные в соцсетях: водителей быстро находят и привлекают к ответственности. Комментарий ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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