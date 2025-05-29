Один из горожан выложил в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» список водителей, которые на его глазах грубо нарушили правила дорожного движения. Он также смонтировал видеоролик и призвал сотрудников ГАИ привлечь их к ответственности.
«С 043 НР 72 — проезд перекрестка в прямом направлении по полосе „только налево“; АС 975 72 — поворот налево с полосы „только направо“ — в этом районе, кстати, автобусы регулярно так делают!; У 806 ТВ 72 — создание аварийной ситуации; У 131 ХМ 72 — целый букет: обгон через сплошную, пересечение прямо с полосы „только налево“, и т.д. Вопрос Госавтоинспекции: вы вообще работать будете? Как долго еще будет твориться этот автобеспредел?! Если не можете сами, запустите „Народный инспектор“! Социально ответственные граждане сделают за вас вашу работу!», — написал анонимный автор публикации.
В комментариях к записи мнения пользователей по поводу публикации разделились. «А что анонимно то? Только так смелость проявляется? Позорник автор! Позорник и трус!», — написал Костя Кузьменко. «Хамов надо наказывать, все правильно. Кто-то из сочувствующих столкнется с ними на дороге. А потом будет рыдать о разбитой тачке и клянуть всех и вся — „ах, зачем я на свет появился, ах, зачем меня мать родила“, — возразил ему Владимир Поздеев. „Судя по видео, автор и сам не прочь нарушить ПДД! Как минимум, видно превышение скорости!“, — добавил Владимир Трофименко.
Как правило, в Госавтоинспекции Тюменской области оперативно реагируют на видеозаписи нарушений ПДД, опубликованные в соцсетях: водителей быстро находят и привлекают к ответственности. Комментарий ведомства ожидается.
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