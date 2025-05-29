В Тобольске появятся шесть многоэтажек площадью в 25 тысяч квадратных метров

Мэр Тобольска Петр Вагин проверил ход работ на стройплощадке в 7а микрорайоне. Сейчас на этой территории планируется возвести шесть многоквартирных домов общей площадью 25 тысяч квадратных метров. В ходе выездного совещания, представители компаний-застройщиков «ЭХО» и «Жилищное строительство» сообщили, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
«Провел выездное совещание на стройплощадке в 7а микрорайоне. Работы идут по графику, застройщики — компании „ЭХО“ и „Жилищное строительство“. Здесь появится 6 многоквартирных домов общей площадью 25 тысяч квадратных метров», — написал Вагин в своем telegram-канале.
Особенно он отметил, что застройщики слышат заказчиков и выполняют их пожелания по архитектурной составляющей, ведь тоболякам важно, чтобы «новые здания гармонично вписывались в существующую застройку, сохраняя уникальность города». Кроме того, принято решение о комплексном подходе к оформлению прилегающей территории. Здесь не только будет обустроена парковка и сохранены зеленые зоны, но и улучшено эко-пространство. Планируется, что в течение ближайшего года-полутора лет на месте бывшего пустыря появится современный жилой район с развитой инфраструктурой и обновленным экологическим пространством.
В Тобольске местные власти ограничили количество этажей при строительстве многоэтажных домов до 16. Всего в городе в ближайшее время планируют возвести 120 тысяч квадратных метров жилья.
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