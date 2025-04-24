Власти Тобольска ввели ограничения для строительства многоэтажных зданий

Максимальное количество этажей для зданий в Тобольске ограничили до 16
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава города отметил, что этот план не помешает размещению объектов для бизнеса
Глава города отметил, что этот план не помешает размещению объектов для бизнеса Фото:

В Тобольске местные власти ограничили количество этажей при строительстве многоэтажных домов до 16. Об этом мэр города Петр Вагин рассказал в рамках проекта «Единый день консультаций».

«Мы с нашей командой ограничили этажность при строительстве. У нас поступают запросы на 21 этаж, однако текущий план — не более 16», — рассказал глава города.

Всего в городе в ближайшее время планируют возвести 120 тысяч квадратных метров жилья. Петр Вагин добавил, что такой план развития города предусматривает в том числе размещение и объектов бизнеса.

Ранее в Тобольске планировали построить концертный зал на одном из берегов Иртыша. На реализацию проекта планируют затратить более 3,5 миллиона рублей. 

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В Тобольске местные власти ограничили количество этажей при строительстве многоэтажных домов до 16. Об этом мэр города Петр Вагин рассказал в рамках проекта «Единый день консультаций». «Мы с нашей командой ограничили этажность при строительстве. У нас поступают запросы на 21 этаж, однако текущий план — не более 16», — рассказал глава города. Всего в городе в ближайшее время планируют возвести 120 тысяч квадратных метров жилья. Петр Вагин добавил, что такой план развития города предусматривает в том числе размещение и объектов бизнеса. Ранее в Тобольске планировали построить концертный зал на одном из берегов Иртыша. На реализацию проекта планируют затратить более 3,5 миллиона рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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