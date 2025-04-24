Власти Тобольска ввели ограничения для строительства многоэтажных зданий

В Тобольске местные власти ограничили количество этажей при строительстве многоэтажных домов до 16. Об этом мэр города Петр Вагин рассказал в рамках проекта «Единый день консультаций».
«Мы с нашей командой ограничили этажность при строительстве. У нас поступают запросы на 21 этаж, однако текущий план — не более 16», — рассказал глава города.
Всего в городе в ближайшее время планируют возвести 120 тысяч квадратных метров жилья. Петр Вагин добавил, что такой план развития города предусматривает в том числе размещение и объектов бизнеса.
Ранее в Тобольске планировали построить концертный зал на одном из берегов Иртыша. На реализацию проекта планируют затратить более 3,5 миллиона рублей.
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