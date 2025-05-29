В Тюменской области дети стали чаще заражаться ротавирусом

В Тюменской области заболеваемость ротавирусом за 2024 год выросла на 11,7%. Такая информация указана в отчете регионального Роспотребнадзора. Чаще заражаться инфекцией стали дети — высокий уровень заболеваемости приходится на малышей от года до двух лет.
«В 2024 году заболеваемость населения Тюменской области ротавирусной инфекцией увеличилась на 11,7 %, показатель составил 123,7 против — 110,7 на 100 тысяч населения в 2023 году. Показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией у детей до 14 лет в 2024 году составил 529,1 (2023 году — 477,3). Высокий уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией приходится на возрастную группу детей от года до двух лет», — указано в документе.
Также тюменцы стали чаще заражаться сальмонеллезом — за год заболеваемость выросла на 36,6%. Среди детей инфекция была распространена у малышей в возрасте от года до двух.
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