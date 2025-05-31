В результате аварии на трассе в Прикамье погиб несовершеннолетний пассажир, травмы получили два ребенка и водитель иномарки. ДТП зарегистрировали в Чайковском округе, передает краевая Госавтоинспекция.
«Погиб несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения. Водитель и два других несовершеннолетних пассажира 2019 и 2011 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — указано в telegram-канале ведомства.
Авария произошла 31 мая в 21:30 на дороге Степаново — Ваньки. Volkswagen Polo под управлением женщины 1999 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением, машина слетела в правый кювет с последующим опрокидыванием. Было установлено, что у водителя не было права управления автомобилем.
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