31 мая 2025

Ребенок погиб в смертельном ДТП на трассе в Пермском крае. Видео

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Машина вылетела с трассы (архивное фото)
Машина вылетела с трассы (архивное фото) Фото:

В результате аварии на трассе в Прикамье погиб несовершеннолетний пассажир, травмы получили два ребенка и водитель иномарки. ДТП зарегистрировали в Чайковском округе, передает краевая Госавтоинспекция.

«Погиб несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения. Водитель и два других несовершеннолетних пассажира 2019 и 2011 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — указано в telegram-канале ведомства.

Авария произошла 31 мая в 21:30 на дороге Степаново — Ваньки. Volkswagen Polo под управлением женщины 1999 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением, машина слетела в правый кювет с последующим опрокидыванием. Было установлено, что у водителя не было права управления автомобилем.

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В результате аварии на трассе в Прикамье погиб несовершеннолетний пассажир, травмы получили два ребенка и водитель иномарки. ДТП зарегистрировали в Чайковском округе, передает краевая Госавтоинспекция. «Погиб несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения. Водитель и два других несовершеннолетних пассажира 2019 и 2011 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — указано в telegram-канале ведомства. Авария произошла 31 мая в 21:30 на дороге Степаново — Ваньки. Volkswagen Polo под управлением женщины 1999 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением, машина слетела в правый кювет с последующим опрокидыванием. Было установлено, что у водителя не было права управления автомобилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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