В Тюмени в Восточном районе, Тюменской слободе и Патрушево с 5 по 18 июня отключат горячую воду — здесь стартует второй этап опрессовок. Такая информация указана на сайте УСТЭК.
"Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — второй этап: с 5 по 18 июня", — указано в сообщении. Первый этап опрессовок закончился 2 июня.
Горячую воду на две недели отключат у жителей следующих районов - Тюменская слобода, Восточный, Московский тракт, Патрушево. Ограничения будут действовать в домах на улицах Широтной, Федюнинского, Станционной, Энергостроителей, Павла Шарова, Червишевском и Московском трактах, Фармана Салманова, Кремлевской, Монтажников, Пермякова. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
- с 23 июня по 4 июля — Дом Обороны, Маяк;
- с 7 по 18 июля — центр;
- с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
- с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
- с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.
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