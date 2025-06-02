В районах Тюмени на две недели отключат горячую воду. Список

В Тюмени 5 июня отключат горячую воду в Восточном районе, Патрушево и Слободе
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Горячую воду отключат на две недели
Горячую воду отключат на две недели Фото:

В Тюмени в Восточном районе, Тюменской слободе и Патрушево с 5 по 18 июня отключат горячую воду — здесь стартует второй этап опрессовок. Такая информация указана на сайте УСТЭК.

"Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — второй этап: с 5 по 18 июня", — указано в сообщении. Первый этап опрессовок закончился 2 июня.

Горячую воду на две недели отключат у жителей следующих районов - Тюменская слобода, Восточный, Московский тракт, Патрушево. Ограничения будут действовать в домах на улицах Широтной, Федюнинского, Станционной, Энергостроителей, Павла Шарова, Червишевском и Московском трактах, Фармана Салманова, Кремлевской, Монтажников, Пермякова. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:

  • с 23 июня по 4 июля — Дом Обороны, Маяк;
  • с 7 по 18 июля — центр;
  • с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
  • с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
  • с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.

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В Тюмени в Восточном районе, Тюменской слободе и Патрушево с 5 по 18 июня отключат горячую воду — здесь стартует второй этап опрессовок. Такая информация указана на сайте УСТЭК. "Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — второй этап: с 5 по 18 июня", — указано в сообщении. Первый этап опрессовок закончился 2 июня. Горячую воду на две недели отключат у жителей следующих районов - Тюменская слобода, Восточный, Московский тракт, Патрушево. Ограничения будут действовать в домах на улицах Широтной, Федюнинского, Станционной, Энергостроителей, Павла Шарова, Червишевском и Московском трактах, Фармана Салманова, Кремлевской, Монтажников, Пермякова. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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