Лагерь не открыли, но определили дома под снос: главные события Кургана 2 июня

Курганцы обсуждают неудачное начало летней оздоровительной кампании для одного из лучших лагерей региона — «Романтика». Он не открылся 2 июня, как ранее планировалось. Дату заезда детей на отдых перенесли на 4 июня. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU объяснили причину — неудовлетворительное качество воды. Специалисты Роспотребнадзора уже отобрали пробы воды повторно, результаты должны сообщить сегодня. После подтверждения соответствия качества воды требованиям, лагерь будет готов к старту летней оздоровительной кампании.
В лагере уточнили, что сроки первой смены сдвигаются, смена пройдет с 4 по 18 июня. «Романтика» считается одним из лучших лагерей Курганской области с круглогодичной работой. В нем отдыхают дети не только из Курганской области, но и из ЛНР (Краснодон). «Романтика» входит в структуру ГАУ «Содействие детскому отдыху». В мае с должности директора ушла бывшая врип главы города Кургана Анастасия Аргышева.
Учитель спасла школьника от избиения в Кургане
Учитель иностранного языка гимназии №30 Кургана получила устную благодарность за неравнодушие и смелость. На семиклассника, который вечером возвращался после работы в трудовом отряде, напали двое крупных подростков. Конфликт по улице Станционная случайно заметила педагог гимназии №30. Она отогнала буйных подростков и помогла семикласснику, которого успели потрепать. Родители мальчика поблагодарили учителя и обратились в полицию. К обидчикам уже применили меры.
Суд над экс-директором УК «Прометей»
Уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего директора ООО «Прометей» (управляющая компания, которой владеет администрация Кургана) Андрея Истомина поступило в городской суд. Его будут судить по обвинению в превышении полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности. Разбираться в деле будет судья Андрей Долгих.
Истомин был задержан в конце марта. По версии следствия, Истомин принял и подписал документы на оплату за невыполненный ремонт двух многоквартирных домов по улицам Станционной и Коли Мяготина. Ущерб мог составить более 1,7 миллиона рублей. По ходатайству следователей, мужчина был отправлен под домашний арест.
Депутат рискует потерять мандат из-за уголовного дела
Депутат курганской облдумы и владелец строительной компании Андрей Шиншин рискует потерять мандат из-за расследования, связанного с контрактом на строительство насыпи в Притобольном округе. Следователи займутся проверкой исполнителя работ, как только спадет уровень воды после половодья.
«Внимание сейчас сосредоточено на экс-главе Притобольного округа Фарите Ахметове, подписавшем контракт с компанией депутата. Однако следующим этапом станет проверка, насколько выполнены работы организацией Шиншина. После снижения уровня воды будет проверено, соответствуют ли объемы заявленной сумме около 150 миллионов рублей», — пояснил собеседник агентства.
В центре Кургана снесут частный сектор
В Кургане выставили на продажу два участка в частном секторе с десятками домов под снос. Городские власти оценили четыре гектара земли в 80 миллионов рублей. На их месте планируется комплексная жилая застройка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы строительства. Участок находится в районе улиц Гоголя, Бурова-Петрова и Пушкина. Заявки от потенциальных инвесторов принимают до 27 июня.
Всего в рамках КРТ планируется снос 30 частных домов. Большая часть находится в границах улиц Гоголя, Бурова-Петрова, Пушкина и Кравченко. В этом квартале под снос пойдет 21 объект. Почти во всех домах проживают люди. Небольшое количество ветхих строений брошены хозяева.
В Кургане укладывают асфальт у новой школы
В Заозерном районе Кургана стартовали работы по укладке асфальта на дороге по улице Фарафонова, ведущей к новой школе №52, заметил портал 45.RU. Строительство дороги осуществляется от улицы Мальцева до 7 микрорайона с организацией системы водоотведения в реку Черная. За выполнение работ отвечает АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Контракт с этой организацией заключили весной, стоимость работ составила 158,8 млн рублей.
Завершить строительство и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подрядчик должен до 15 октября. Ранее строительство дороги осуществляла «Тюменская автодорожная компания», однако контракт с ней был расторгнут из-за несоблюдения сроков — объект должны были сдать еще осенью 2023 года.
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