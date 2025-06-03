В Аксарке — районном центре Приуральского района ЯНАО в ближайшее время начнется строительство третьего сетевого магазина «Магнит». Об этом сообщил глава района Иван Сакал.
«Открытие еще одного сетевого магазина повысит привлекательность нашего поселка, создаст новые рабочие места для местных жителей и, что особенно важно, добавит комфорта жителям этого района, благодаря шаговой доступности», — отметил Иван Сакал в telegram-канале. «Магнит» появится рядом с «Магазином №2».
В администрации уточнили, что появление нового магазина обеспечит жителям северной части Аксарки более удобный доступ к товарам первой необходимости. Кроме того, запуск объекта позволит увеличить количество рабочих мест для местных жителей и расширит ассортимент продукции в поселке. Власти рассчитывают, что открытие «Магнита» повысит конкуренцию среди торговых точек и улучшит качество обслуживания покупателей.
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