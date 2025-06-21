Сейчас вся семья доставлена вертолетом в Яр-Сале
В ЯНАО в Новопортовской тундре произошел пожар, который полностью уничтожил чум. В результате происшествия дома лишилась семья с семью детьми, сообщили в ЕДДС Ямальского района.
«В Новопортовской тундре в результате пожара сгорел чум, где она проживала со своей семьей: муж и семь детей. В результате пожара пострадавших нет»,- написано в группе службы VK.
Пострадавшие находились в чуме у родственника до прилета вертолета. В настоящее время вся семья эвакуирована бортом в Яр-Сале.
В ЯНАО многодетная семья осталась без дома после пожара в чуме
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