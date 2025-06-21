21 июня 2025

В ЯНАО многодетная семья осталась без дома после пожара в чуме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас вся семья доставлена вертолетом в Яр-Сале
Сейчас вся семья доставлена вертолетом в Яр-Сале Фото:

В ЯНАО в Новопортовской тундре произошел пожар, который полностью уничтожил чум. В результате происшествия дома лишилась семья с семью детьми, сообщили в ЕДДС Ямальского района.

«В Новопортовской тундре в результате пожара сгорел чум, где она проживала со своей семьей: муж и семь детей. В результате пожара пострадавших нет»,- написано в группе службы VK.

Пострадавшие находились в чуме у родственника до прилета вертолета. В настоящее время вся семья эвакуирована бортом в Яр-Сале.

В ЯНАО многодетная семья осталась без дома после пожара в чуме
В ЯНАО многодетная семья осталась без дома после пожара в чуме
Фото:

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В ЯНАО в Новопортовской тундре произошел пожар, который полностью уничтожил чум. В результате происшествия дома лишилась семья с семью детьми, сообщили в ЕДДС Ямальского района. «В Новопортовской тундре в результате пожара сгорел чум, где она проживала со своей семьей: муж и семь детей. В результате пожара пострадавших нет»,- написано в группе службы VK. Пострадавшие находились в чуме у родственника до прилета вертолета. В настоящее время вся семья эвакуирована бортом в Яр-Сале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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