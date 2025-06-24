Россиянам подсказали, какие грибы можно собирать уже сейчас

Сменившаяся похолоданием жара и выпадение большого количества осадков создали благоприятные условия для активного роста грибов — лисичек, белых сетчатых, подосиновиков и других видов. Всех их уже можно собирать в российских лесах, сообщил ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», грибник, создатель научно-популярного YouTube канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.
«Сейчас можно идти сейчас и в смешанный лес: в сосновый, еловый, потому что сейчас точно пошли под Москвой так называемые белые сетчатые [грибы]. <...> Они растут по березовым опушкам, под дубками», — рассказал Тихомиров для радио Sputnik. Однако, по его словам, почти все грибы этого вида сейчас червивые из-за личинок грибных комаров.
Но есть и не червивые виды, которые тоже можно собирать в березовых и еловых лесах, — лисички. Они уже появились на территории Подмосковья. Пока эти грибы растут медленно, небольшого размера — около нескольких сантиметров. В отличие от большинства других грибов, лисички могут долго находиться в состоянии замедленного роста, ожидая подходящих погодных условий, а затем быстро увеличиться в размерах.
Кроме того, по словам специалиста, в подмосковных лесах можно встретить подосиновики. Они также гораздо реже населены червями. Сейчас наблюдается рост желто-бурых подосиновиков. Искать их следует, преимущественно, под березами. Дмитрий Тихомиров считает, что текущая грибная волна будет недолгой.
«Если сейчас опять установится тепло и прекратятся дожди, а вроде по прогнозам они прекратятся, то, я думаю, волна продлится еще недельку, когда можно будет набрать грибов. Потом случится перерыв в грибах, скорее всего до середины июля», — уточнил эксперт. Однако лисички, скорее всего, все же продолжат расти благодаря обилию осадков и даже локальным подтоплениям лесов.
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