Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу

В Нижнем Новгороде временно не работает аэропорт
В Нижнем Новгороде временно не работает аэропорт

Международный аэропорт Нижнего Новгорода временно перестал работать. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее в Пензенской области была приостановлена деятельность местного аэропорта. По словам губернатора региона Олега Мельниченко, на территории введен план «Ковер», в связи с чем установлены ограничения на взлет и посадку самолетов.

