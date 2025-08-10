10 августа 2025

В Германии потребовали от канцлера срочно поговорить с Путиным

Канцлера Германии Фридриха Мерца призвали наладить контакт с президентом России
Канцлера Германии Фридриха Мерца призвали наладить прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным для поиска дипломатического решения украинского конфликта. Такое заявление сделала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«От федерального канцлера Мерца, который уже полгода в должности, я ожидал, что он наконец установит контакт с Владимиром Путиным, хотя бы созвонится с ним и попытается дипломатическим путем найти решение», — сказал Хрупалла в интервью телеканалу ZDF. Он отметил, что компромисс необходим давно, а продолжение военной поддержки Украины не приведет к урегулированию ситуации.

По мнению Хрупаллы, конфликт на Украине должен быть завершен в кратчайшие сроки. Он отметил, что путь дипломатии может вызвать несогласие у ряда государств из-за возможных территориальных уступок, однако поставки вооружений Киеву и эскалация боевых действий не являются выходом из сложившейся ситуации. Политик также выразил сомнения в возможности победы над Россией, назвав ее крупнейшей ядерной державой, и подчеркнул, что Германия не должна воспринимать Россию как врага. Хрупалла добавил, что риторика противостояния с Россией не соответствует интересам страны и должна быть изменена.

Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что Германии необходимо приложить максимальные усилия, чтобы установить контакт с руководством России и возобновить дипломатические контакты на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Президент России в июне подтвердил готовность Москвы к контактам с Берлином, если инициатива будет исходить от немецкого руководства.

