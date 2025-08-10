10 августа 2025

Москва столкнулась с атакой БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон был сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы
Дрон был сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник атаковал столицу России вечером 10 августа, но был отражен силами ПВО. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в telegram-канале. По его словам, на месте падения частей БПЛА работают эксперты.

«Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в telegram-канале мэра.

Ранее Минобороны сообщало о попытках ВСУ атаковать столицу и другие области. В одном из случаев было уничтожено 14 дронов, из которых четыре были сбиты над Московской областью. Специалисты экстренных служб всегда работают на местах падения обломков для устранения последствий и сбора данных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотник атаковал столицу России вечером 10 августа, но был отражен силами ПВО. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в telegram-канале. По его словам, на месте падения частей БПЛА работают эксперты. «Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в telegram-канале мэра. Ранее Минобороны сообщало о попытках ВСУ атаковать столицу и другие области. В одном из случаев было уничтожено 14 дронов, из которых четыре были сбиты над Московской областью. Специалисты экстренных служб всегда работают на местах падения обломков для устранения последствий и сбора данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...