В МВД раскрыли наказание для банды, ограбившей почту на 5 млн

Фигурантам дела о разбое на московской почте может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом стало известно из сообщения столичного главка МВД.
«Подозреваемым в разбойном нападении на почту в Москве грозит до 15 лет лишения свободы», — передает сообщение МВД ТАСС. Там добавили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Правоохранительные органы намерены ходатайствовать об их аресте в ближайшее время.
По данным ведомства, все подозреваемые были задержаны на территории Подмосковья. Им инкриминируется нападение на почтовое отделение в южном округе Москвы, в ходе которого было похищено около 5 миллионов рублей. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого из задержанных в совершённом преступлении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.