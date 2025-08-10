Приморский Чернобыль: о чем умолчали власти СССР после взрыва на атомной подлодке К-431

На Дальнем Востоке 10 августа 1985 года — ровно 40 лет назад — произошла одна из крупнейших в истории России ядерных аварий, о которой известно немногим. В ходе проведения регламентных работ по замене топлива на атомной подлодке К-431 в бухте Чажма произошел мощный взрыв — он привел к радиационному загрязнению побережья и акватории, а также к жертвам среди моряков.
Власти не предоставили общественности подробностей трагедии и, вероятно, не сделали из нее выводов, поскольку вскоре случилась катастрофа на Чернобыльской АЭС. Что известно о трагедии с дальневосточной подлодкой — в материале URA.RU.
Экономия на всем и первые аварии в атомном секторе
Во второй половине 1950-х годов в СССР началось активное освоение мирного атома. По всей стране начали массово строиться атомные электростанции (АЭС). После ввода в эксплуатацию первых энергоблоков Белоярской и Нововоронежской станций строительство аналогичных объектов развернулось на Украине, в центральных регионах РСФСР, Закавказье и за пределами Полярного круга. Однако к масштабному возведению АЭС приступили с десятилетним опозданием, поэтому советские власти вынуждены форсировать процессы, зачастую экономя на защитных оболочках и других мерах безопасности, чтобы увеличить объемы строительства при прежних затратах.
Первая радиационная авария на советской атомной подводной лодке произошла 4 июля 1961 года. В этот день экипаж К-19 — первой ракетной подлодки в СССР — выполнял боевую задачу в северной части Атлантического океана. В ходе этого на судне возникла неисправность в системе охлаждения ядерного реактора. Благодаря оперативным действиям моряков удалось предотвратить крупную катастрофу, однако большинство членов экипажа подверглись значительному радиационному излучению. Еще несколько человек погибли, остальных доставили в больницы, при этом многие остались инвалидами.
Предшественник Чернобыля: взрыв на подлодке К-431
В апреле 1985 года атомная подводная лодка К-431 вышла из залива Владимира в Японское море и направилась на судоремонтное предприятие №?30, расположенное в бухте Чажма. Там планировалось провести замену использованного ядерного топлива. Субмарина была пришвартована к северной стороне пирса.
К-431 принадлежала проекту "675" и была заложена в 1964 году на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Ее построили за рекордные девять месяцев. Техническая особенность проекта заключалась в силовой установке, состоящей из двух ядерных реакторов, общей мощностью 140 мегаватт. Подлодка могла развивать скорость до 29 узлов.
Работы по перегрузке ядерного топлива на К-431 должна была выполнить команда Береговой технической базы (БТБ). После прибытия лодки специалисты БТБ провели тщательный осмотр ее технического состояния и оформили акт, подтверждающий готовность к проведению операций. С этого момента ответственность за обеспечение безопасности всех процедур переходила к ним. Руководство перегрузкой осуществлял капитан третьего ранга Вячеслав Ткаченко.
Над реакторным отсеком субмарины были демонтированы легкие и прочные корпуса, вместо которых установили специальную конструкцию — перегрузочный домик из силумина, получивший название «Зима». Это сооружение защищало рабочую зону от атмосферных осадков и обеспечивало необходимый температурный режим.
За сутки до трагедии, 9 августа 1985 года, специалисты успешно завершили замену активной зоны одного из реакторов. Однако при попытке перегрузки второго, кормового реактора, возникла аварийная ситуация: в ходе гидравлических испытаний была обнаружена протечка, вызванная разгерметизацией стыковочного узла крышки реактора. В результате этого сроки проведения перегрузочных работ пришлось увеличить и скорректировать технологические процедуры. Тем не менее, офицеры перегрузочной команды нарушили инструкции, не уведомив руководство об инциденте. На следующий день они приняли решение возвратиться на объект и устранить неполадки без привлечения внимания.
События развернулись по худшему сценарию
Как вспоминал капитан первого ранга Александр Груздев, около полудня 10 августа начался подъем крышки реактора. В этот момент экипажи К-431 и ПТБ-16 занимали свои штатные боевые посты. Операторы главной энергоустановки на центральном посту контролировали состояние реактора, но в процессе подготовки и проведения работ были допущены существенные нарушения требований ядерной безопасности.
В частности, на корабле не была объявлена команда «Атом» — это является обязательной процедурой при подобных операциях. Кроме того, во время установки устройства сухого подрыва компенсирующая решетка не была зафиксирована, так как забыли закрепить удерживающий стопор.
Когда начались работы по перегрузке, персонал рассчитал максимальную высоту подъема крышки с учетом предотвращения цепной реакции. В то же время моряки не учли, что вместе с крышкой вверх будет поднята и компенсирующая решетка, а также другие элементы-поглотители. Все это привело к будущей трагедии, дальнейшее развитие которой зависело от ряда случайных факторов.
Так, в полдень в акваторию бухты внезапно вошел малый торпедолов, предназначенный для поиска учебных торпед. Экипаж судна заранее не предупредил о своем прибытии и превысил допустимую для движения скорость. Несмотря на предупреждающие сигналы с брандвахты, корабль стремительно пересек акваторию Чажмы. Его массивный корпус вызвал огромную волну, которая раскачала плавучую мастерскую с установленным на ней краном. В результате этого крышка реактора приподнялась и была нарушена работа всей системы поглотителей. Реактор достиг уровня, соответствующего пуску, — произошла цепная реакция с выбросом вверх всех материалов, находившихся внутри реактора, а также над ним и в непосредственной близости.
Мощность взрыва была столь велика, что крышка реактора массой 12 тонн поднялась на высоту до двух километров, а затем, рухнув вниз, разорвала корпус подводной лодки ниже ватерлинии. Морская вода из бухты залила реакторный отсек.
За считанные минуты уровень радиационного загрязнения вокруг атомохода достиг критических значений. Продолжительность взрыва составила всего 0,7 секунды, однако мощность излучения превысила 50 тысяч рентген. Катастрофа в реакторном отсеке спровоцировала масштабный пожар.
Причины катастрофы
Инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский объяснил Lenta.ru, что ядерное топливо фактически представляет собой природный уран. Однако к завершению работы реактора топливо обогащается опасными изотопами: йод, цезий и стронций. Выбросы этих элементов способны привести к последствиям, сопоставимым с чернобыльской катастрофой, хотя в данном случае масштаб загрязнения был бы существенно меньше, чем при аварии в начале эксплуатации.
В то время никто не осознавал, что в бухте произошла одна из крупнейших радиационных аварий в истории СССР. При этом до катастрофы на Чернобыльской АЭС оставалось всего восемь месяцев.
Последствия атомной аварии для людей
Согласно официальным сообщениям, погибли восемь офицеров и двое матросов. Воздействию радиации подверглись 913 человек, из которых 290 получили значительные дозы облучения.
В начале 1990-х годов среди участников ликвидации последствий взрыва начались случаи преждевременной смерти. У моряков диагностировались онкология, психоневрологические расстройства, также многие стали инвалидами. При этом основная часть радиоактивного загрязнения прошла по малонаселенным территориям, поэтому жители близлежащих сел не пострадали, передает 360.ru.
Кто виноват во взрыве
Для выяснения обстоятельств катастрофы была сформирована комиссия под руководством заместителя главкома ВМФ по вопросам эксплуатации, адмирала Валерия Новикова. Было установлено, что причиной взрыва стали серьезные нарушения технологического процесса перезарядки БТБ, допущенные руководителями соответствующих работ — они проявили были неосторожны и недальновидны при обращении с атомными материалами.
Суд признал главным виновным среди выживших капитана Ткаченко, который в момент взрыва находился в состоянии шока и не смог предпринять никаких действий. Ему было назначено наказание в виде трех лет условно.
Судьба атомной подлодки в 2025 году
Подлодка К-431 не подлежала восстановлению. Судно отбуксировали на долгое хранение в бухту Павловского. В 2025 году был подписан контракт на утилизацию корпуса. Реакторный и два прилегающих к нему отсека были вырезаны, а после разделены. Реакторное отделение передано в пункт хранения ядерных отходов.
