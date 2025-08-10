Урегулирование конфликта на Украине может включать в себя обмен территориями между Киевом и Москвой. Об этом сообщил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Однако, какие именно это могут быть территории, он не уточнил.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп намерен добиться долгосрочного мира в регионе. Тем временем эксперты предполагают, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги может стать поводом для создания ими совместного плана по прекращению огня. Главные новости о спецоперации к 10 августа — в материале URA.RU.
Названы новые вероятные итоги встречи Путина и Трампа
По итогам переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть представлен совместный план по условиям прекращения огня на Украине. Об этом сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Так, речь идет не о немедленном соглашении о перемирии, а о выработке российско-американского плана — он впоследствии станет основой для финальных мирных переговоров.
Также сенатор Линдси Грэм отметил, что предстоящие мероприятия для урегулирования кризиса могут предусматривать обмен территориями между РФ и Штатами, однако какими именно неизвестно. Он также отметил, что американский лидер ставит своей целью достижение долгосрочного мира на Украине.
Политолог Александр Асафов, в свою очередь, назвал встречу двух президентов на Аляске началом сложного дипломатического процесса, который потребует серии переговоров на разных уровнях. Быстрых прорывов ожидать не стоит, поскольку повестка российско-американских отношений охватывает широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, контроль над вооружениями, а также тарифную и санкционную политику. Выбор Аляски в качестве площадки для саммита эксперт считает символичным и подчеркивает, что встреча может стать отправной точкой для восстановления диалога между двумя странами, передает «Пятый канал».
Генерал Лапин покинул пост командира ЛенВО и группировки «Север»
Генерал-полковник Александр Лапин покинул пост командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) и группировкой войск «Север». Газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей группировки пишет, что на его место назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, ранее возглавлявший Западный военный округ.
Лапин возглавлял ЛенВО с марта 2024 года, а в рамках командирования группировкой «Север» он был ответственен за харьковское и курское направления на фронте. Ранее генерал занимал должности в Главном штабе и командовал Центральным военным округом (ЦВО). Кроме того, в 2022 году он был удостоен звания Героя России за участие в операции по взятию Лисичанска.
В США оценили идею встречи Путина и Зеленского до саммита с Трампом
Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским до переговоров на Аляске вряд ли будет результативной. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что именно Трамп должен способствовать диалогу между сторонами.
Также отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом на высоком уровне. В этих переговорах участвуют как сам Вэнс, так и американский госсекретарь Марко Рубио.
Сапер ВСУ: украинские военные минируют трупы сослуживцев
Военнослужащие Украины устанавливают мины на телах погибших мирных жителей и своих сослуживцев, сообщил сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый. Как он пояснил, обычно из гранаты выдергивается чека, а тело используется для удержания спускового рычага. Подобные случаи на фронте вызывают особую моральную тяжесть.
Ликвидирован железнодорожный узел, откуда велась переброска ВСУ в Донбасс
ВС РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который использовался для переброски украинских военных на Донбасс, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские войска также атаковали склады с дальнобойными беспилотниками и временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 134 районах. Удары они наносили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии.
В Новой Таволжанке снаряд ВСУ убил женщину
В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа (Белгородская область) в результате обстрела украинской армии погибла местная жительница. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что снаряд попал в одну из хозяйственных построек, женщина скончалась на месте. Он выразил соболезнования родным погибшей. Других пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.
Кадыров сообщил о попытках Киева атаковать Чечню
В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа Украина предприняла попытки ударов беспилотниками по объектам на территории Чеченской Республики По словам главы региона Рамзана Кадырова, оба обнаруженных в Шелковском и Надтеречном районах БПЛА были своевременно уничтожены средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Кадыров поблагодарил региональный штаб СВО и командование ВКС России за оперативные действия и призвал жителей сохранять бдительность.
