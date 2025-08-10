10 августа 2025

В США предположили итоги встречи Путина и Трампа по вопросу раздела территорий: главное об СВО 10 августа

Сенатор Грэм* поддержал обмен территориями между Россией и Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грэм* заявил, что Трамп намерен добиться долгосрочного урегулирования конфликта
Грэм* заявил, что Трамп намерен добиться долгосрочного урегулирования конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Урегулирование конфликта на Украине может включать в себя обмен территориями между Киевом и Москвой. Об этом сообщил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Однако, какие именно это могут быть территории, он не уточнил.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп намерен добиться долгосрочного мира в регионе. Тем временем эксперты предполагают, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги может стать поводом для создания ими совместного плана по прекращению огня. Главные новости о спецоперации к 10 августа — в материале URA.RU.

Названы новые вероятные итоги встречи Путина и Трампа

По итогам переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть представлен совместный план по условиям прекращения огня на Украине. Об этом сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Так, речь идет не о немедленном соглашении о перемирии, а о выработке российско-американского плана — он впоследствии станет основой для финальных мирных переговоров.

Также сенатор Линдси Грэм отметил, что предстоящие мероприятия для урегулирования кризиса могут предусматривать обмен территориями между РФ и Штатами, однако какими именно неизвестно. Он также отметил, что американский лидер ставит своей целью достижение долгосрочного мира на Украине. 

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, назвал встречу двух президентов на Аляске началом сложного дипломатического процесса, который потребует серии переговоров на разных уровнях. Быстрых прорывов ожидать не стоит, поскольку повестка российско-американских отношений охватывает широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, контроль над вооружениями, а также тарифную и санкционную политику. Выбор Аляски в качестве площадки для саммита эксперт считает символичным и подчеркивает, что встреча может стать отправной точкой для восстановления диалога между двумя странами, передает «Пятый канал».

Генерал Лапин покинул пост командира ЛенВО и группировки «Север»

Генерал-полковник Александр Лапин покинул пост командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) и группировкой войск «Север». Газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей группировки пишет, что на его место назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, ранее возглавлявший Западный военный округ.

Лапин возглавлял ЛенВО с марта 2024 года, а в рамках командирования группировкой «Север» он был ответственен за харьковское и курское направления на фронте. Ранее генерал занимал должности в Главном штабе и командовал Центральным военным округом (ЦВО). Кроме того, в 2022 году он был удостоен звания Героя России за участие в операции по взятию Лисичанска.

В США оценили идею встречи Путина и Зеленского до саммита с Трампом

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским до переговоров на Аляске вряд ли будет результативной. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что именно Трамп должен способствовать диалогу между сторонами.

Также отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом на высоком уровне. В этих переговорах участвуют как сам Вэнс, так и американский госсекретарь Марко Рубио.

Сапер ВСУ: украинские военные минируют трупы сослуживцев

Военнослужащие Украины устанавливают мины на телах погибших мирных жителей и своих сослуживцев, сообщил сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый. Как он пояснил, обычно из гранаты выдергивается чека, а тело используется для удержания спускового рычага. Подобные случаи на фронте вызывают особую моральную тяжесть.

Ликвидирован железнодорожный узел, откуда велась переброска ВСУ в Донбасс

ВС РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который использовался для переброски украинских военных на Донбасс, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские войска также атаковали склады с дальнобойными беспилотниками и временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 134 районах. Удары они наносили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии.

В Новой Таволжанке снаряд ВСУ убил женщину

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа (Белгородская область) в результате обстрела украинской армии погибла местная жительница. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что снаряд попал в одну из хозяйственных построек, женщина скончалась на месте. Он выразил соболезнования родным погибшей. Других пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

Кадыров сообщил о попытках Киева атаковать Чечню

В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа Украина предприняла попытки ударов беспилотниками по объектам на территории Чеченской Республики По словам главы региона Рамзана Кадырова, оба обнаруженных в Шелковском и Надтеречном районах БПЛА были своевременно уничтожены средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Кадыров поблагодарил региональный штаб СВО и командование ВКС России за оперативные действия и призвал жителей сохранять бдительность.

*Сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Урегулирование конфликта на Украине может включать в себя обмен территориями между Киевом и Москвой. Об этом сообщил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Однако, какие именно это могут быть территории, он не уточнил. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп намерен добиться долгосрочного мира в регионе. Тем временем эксперты предполагают, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги может стать поводом для создания ими совместного плана по прекращению огня. Главные новости о спецоперации к 10 августа — в материале URA.RU. Названы новые вероятные итоги встречи Путина и Трампа По итогам переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть представлен совместный план по условиям прекращения огня на Украине. Об этом сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Так, речь идет не о немедленном соглашении о перемирии, а о выработке российско-американского плана — он впоследствии станет основой для финальных мирных переговоров. Также сенатор Линдси Грэм отметил, что предстоящие мероприятия для урегулирования кризиса могут предусматривать обмен территориями между РФ и Штатами, однако какими именно неизвестно. Он также отметил, что американский лидер ставит своей целью достижение долгосрочного мира на Украине.  Политолог Александр Асафов, в свою очередь, назвал встречу двух президентов на Аляске началом сложного дипломатического процесса, который потребует серии переговоров на разных уровнях. Быстрых прорывов ожидать не стоит, поскольку повестка российско-американских отношений охватывает широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, контроль над вооружениями, а также тарифную и санкционную политику. Выбор Аляски в качестве площадки для саммита эксперт считает символичным и подчеркивает, что встреча может стать отправной точкой для восстановления диалога между двумя странами, передает «Пятый канал». Генерал Лапин покинул пост командира ЛенВО и группировки «Север» Генерал-полковник Александр Лапин покинул пост командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) и группировкой войск «Север». Газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей группировки пишет, что на его место назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, ранее возглавлявший Западный военный округ. Лапин возглавлял ЛенВО с марта 2024 года, а в рамках командирования группировкой «Север» он был ответственен за харьковское и курское направления на фронте. Ранее генерал занимал должности в Главном штабе и командовал Центральным военным округом (ЦВО). Кроме того, в 2022 году он был удостоен звания Героя России за участие в операции по взятию Лисичанска. В США оценили идею встречи Путина и Зеленского до саммита с Трампом Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским до переговоров на Аляске вряд ли будет результативной. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что именно Трамп должен способствовать диалогу между сторонами. Также отмечается, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом на высоком уровне. В этих переговорах участвуют как сам Вэнс, так и американский госсекретарь Марко Рубио. Сапер ВСУ: украинские военные минируют трупы сослуживцев Военнослужащие Украины устанавливают мины на телах погибших мирных жителей и своих сослуживцев, сообщил сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый. Как он пояснил, обычно из гранаты выдергивается чека, а тело используется для удержания спускового рычага. Подобные случаи на фронте вызывают особую моральную тяжесть. Ликвидирован железнодорожный узел, откуда велась переброска ВСУ в Донбасс ВС РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который использовался для переброски украинских военных на Донбасс, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские войска также атаковали склады с дальнобойными беспилотниками и временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 134 районах. Удары они наносили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии. В Новой Таволжанке снаряд ВСУ убил женщину В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа (Белгородская область) в результате обстрела украинской армии погибла местная жительница. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что снаряд попал в одну из хозяйственных построек, женщина скончалась на месте. Он выразил соболезнования родным погибшей. Других пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Кадыров сообщил о попытках Киева атаковать Чечню В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа Украина предприняла попытки ударов беспилотниками по объектам на территории Чеченской Республики По словам главы региона Рамзана Кадырова, оба обнаруженных в Шелковском и Надтеречном районах БПЛА были своевременно уничтожены средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Кадыров поблагодарил региональный штаб СВО и командование ВКС России за оперативные действия и призвал жителей сохранять бдительность. *Сенатор Линдси Грэм внесен в российский перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...