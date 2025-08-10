ЕС приготовил план шантажа России перед встречей Путина и Трампа

Европейские лидеры обсуждают усиление давления на Москву за счет использования замороженных российских активов в качестве инструмента переговоров. Инициатива рассматривается в преддверии саммита США и России, который состоится 15 августа на Аляске.
Один из вариантов предусматривает заимствование средств, находящихся в бельгийской компании Euroclear. Речь идет о 190 миллиардах евро российских активов, которые планируют предоставить Украине в кредит. «В определенный момент может начаться дискуссия, что делать с этими российскими активами, если Россия не компенсирует Украине причиненные разрушения», — сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.
В Евросоюзе уточняют, что вопрос о судьбе замороженных активов все еще обсуждается. Помимо предоставления Украине кредита, рассматривается и окончательная передача этих средств Киеву, если переговоры с Россией не приведут к выплате компенсаций.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что лидеры НАТО и Евросоюза «выглядят жалко» на фоне российско-американских отношений. Такое заявление он сделал после слов нового генсека НАТО Марка Рютте, который пообещал продолжать поставки оружия Украине независимо от исхода встречи президентов России и США 15 августа.
