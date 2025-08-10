10 августа 2025

Десятки беспилотников обрушились на регионы РФ за три часа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего над российскими регионами сбито 27 БПЛА
Всего над российскими регионами сбито 27 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вечером 9 августа российские системы противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

В небе над Тульской областью были уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. В Брянской области средства ПВО сбили еще 7 дронов, в Орловской — 5, в Калужской — 2. Кроме того, по одному беспилотнику было нейтрализовано на территории Московского региона и Рязанской области.

Этим же вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА на столицу РФ. По его информации, обломки упали на территории московского региона. Известно также о погибших в результате атаки дронов в Тульской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 9 августа российские системы противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. В небе над Тульской областью были уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. В Брянской области средства ПВО сбили еще 7 дронов, в Орловской — 5, в Калужской — 2. Кроме того, по одному беспилотнику было нейтрализовано на территории Московского региона и Рязанской области. Этим же вечером мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА на столицу РФ. По его информации, обломки упали на территории московского региона. Известно также о погибших в результате атаки дронов в Тульской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...