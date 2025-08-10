Лидеры НАТО и Евросоюза «выглядят жалко» на фоне российско-американских отношений. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после слов нового генсека НАТО Марка Рютте, который пообещал продолжать поставки оружия Украине независимо от исхода встречи президентов России и США 15 августа.
«Лидеры НАТО и ЕС, отброшенные собственной русофобией на обочину мировой политики, выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский "локомотив"», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Политик обратил внимание на экстренные встречи так называемой «коалиции желающих», саммиты глав МИД стран ЕС под руководством главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, а также многочисленные звонки Владимира Зеленского европейским лидерам. Все эти меры, по мнению Слуцкого, имеют лишь косвенное отношение к поиску мирного решения и нацелены скорее на противодействие возможным договоренностям между Россией и США.
Слуцкий считает, что европейским лидерам пора признать провал антироссийской политики и неспособность военных поставок изменить ситуацию на фронте для Украины. Он подчеркнул, что обещанная военная поддержка «не поможет ни Зеленскому, ни его еврокукловодам».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренностях, по которым страны НАТО будут закупать американское вооружение для Украины, включая комплексы Patriot и дальнобойные ракеты, а канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту инициативу важной для ускорения урегулирования конфликта. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного оружия препятствуют мирному процессу и рассматриваются как прямая вовлеченность НАТО в конфликт.
