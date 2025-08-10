Скандинавы и Прибалтика поддержали план Трампа по Украине

Страны Северо-Балтийской восьмерки опубликовали совместное заявление, в котором одобрили инициативу президента США Дональда Трампа, направленную на разрешение украинского конфликта. Они считают, что это пойдет на пользу Европе.
"Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы", — говорится в заявлении. Оно опубликовано на официальном сайте правительства Норвегии.
В сообщении отмечается, что государства выразили готовность оказать дипломатическое содействие в данном процессе. При этом они заявили о продолжении военной и финансовой помощи Украине.
Северо-Балтийская восьмерка (NB8) представляет собой региональную платформу взаимодействия, объединяющую восемь государств: Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. Из этого перечня только Исландия и Норвегия не являются членами Европейского союза.
Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Кроме украинского вопроса, на повестке дня могут оказаться темы контроля над вооружениями, а также перспективы двустороннего сотрудничества в Арктическом регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.