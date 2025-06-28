Пьяный водитель Mercedes стал виновником смерти четырех россиянок: подробности ДТП на минской трассе

Четыре россиянки погибли в результате серьезной аварии в Минском районе Беларуси утром 28 июня. Автомобиль Mercedes столкнулся с такси Skoda. По данным Следкома страны, жертвами ДТП стали 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки в возрасте 13 и 7 лет. Что известно о происшествии в настоящий момент — в материале URA.RU.
Виновник аварии и его пассажир не пострадали...
Как сообщает белорусский Следком, авария произошла около 5:20 утра возле деревни Слободщина на автотрассе М2 по направлению к Национальному аэропорту Минск. По данным следствия, 26-летний водитель автомобиля Mercedes, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с такси, который двигался в попутном направлении. В результате удара такси отбросило в дорожное ограждение.
Водитель такси получил травмы и был госпитализирован. Виновник аварии и его пассажир не пострадали. В отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
...однако остальным не повезло
В ходе аварии пострадали водитель и пассажиры Skoda, с которой столкнулся Mercedes. Мужчина, находившийся за рулем в момент столкновения, в настоящий момент госпитализирован. Однако четверо пассажиров, среди которых двое детей, не выжили. Все они являются гражданами России.
Прямо сейчас следователи главного следственного управления и УСК по Минской области с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ работают на месте происшествия. Проводится осмотр, рассматриваются все детали произошедшего. В отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом и управления авто в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть по неосторожности более двух человек.
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