02 августа 2025

Части россиян продлили результаты ЕГЭ по указу Путина

С 3 августа продлен срок действия результатов ЕГЭ для ряда военных
© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащим не придется пересдавать итоговое тестирование
Военнослужащим не придется пересдавать итоговое тестирование Фото:

Срок действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для граждан, проходящих военную службу по призыву, мобилизации или участвующих в СВО, будет заморожен. Закон, предусматривающий такую меру, подписал президент России Владимир Путин.

«С 3 августа периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации, а также на время участия в военной операции на Украине исключат из срока действия результатов ЕГЭ. Соответствующий документ подписан главой государства 23 июля», — уточнил РБК.

По сведениям издания, законодатели считают, что эта мера особенно важна для тех, кто задействован в СВО. Теперь выпускники, которые не смогли использовать результаты экзамена из-за службы, смогут подать документы в университеты после возвращения без необходимости пересдачи. Ранее результаты ЕГЭ сохраняли силу в течение четырех лет без возможности продления.

Как сообщало URA.RU, ранее Совет Федерации одобрил «заморозку» срока действия ЕГЭ для мобилизованных, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов и лиц, содействующих выполнению задач вооруженных сил. Закон затронул россиян, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Срок действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для граждан, проходящих военную службу по призыву, мобилизации или участвующих в СВО, будет заморожен. Закон, предусматривающий такую меру, подписал президент России Владимир Путин. «С 3 августа периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации, а также на время участия в военной операции на Украине исключат из срока действия результатов ЕГЭ. Соответствующий документ подписан главой государства 23 июля», — уточнил РБК. По сведениям издания, законодатели считают, что эта мера особенно важна для тех, кто задействован в СВО. Теперь выпускники, которые не смогли использовать результаты экзамена из-за службы, смогут подать документы в университеты после возвращения без необходимости пересдачи. Ранее результаты ЕГЭ сохраняли силу в течение четырех лет без возможности продления. Как сообщало URA.RU, ранее Совет Федерации одобрил «заморозку» срока действия ЕГЭ для мобилизованных, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов и лиц, содействующих выполнению задач вооруженных сил. Закон затронул россиян, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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