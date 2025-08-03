Поезд сошел с рельсов в ЕАО, произошла утечка топлива

На железной дороге в Еврейской автономной области произошел сход вагонов с корабельным топливом, в результате чего следователи возбудили уголовное дело. Несколько цистерн опрокинулись, произошла утечка топлива, ущерб превысил миллион рублей. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«2 августа 2025 года около 17 часов 35 минут местного времени на 13 станционном ж/д пути 8421 км. 10 пикета нечетного ж/д парка ст. Ин Дальневосточной железной дороги произошел сход 5 вагонов цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до ст. Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива», — сообщается в telegram-канале управления на транспорте СК России.
По данным следствия, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.
Ранее на этой же станции Ин в Смидовичском районе уже фиксировался сход шести вагонов с дизельным топливом, однако тогда, по данным МЧС, утечек и пострадавших не было, движение поездов не нарушалось. Аналогичные инциденты происходили и в других регионах, например, в Архангельской области, где из-за схода семи вагонов пришлось приостанавливать движение и проводить масштабные восстановительные работы.
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