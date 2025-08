«Я устал»: что оставил после себя умерший участник «Rolling Stones», покоривший мир

Последними словами умершего участника Rolling Stones были «я устал»

03 августа 2025

Мир рок-музыки потерял одного из своих самых харизматичных исполнителей — 87-летний Леонардо «Флако» Хименес, легендарный аккордеонист The Rolling Stones, ушел из жизни. Шестикратный лауреат «Грэмми» до последнего участвовал в записях группы, а его прощальной фразой стало: «Я устал». URA.RU рассказывает о его пути от уличных выступлений в Сан-Антонио до мировой славы. Ранние годы: истоки легенды Леонардо Хименес появился на свет 11 марта 1939 года в Сан-Антонио, штат Техас, в семье с богатыми музыкальными традициями. Его отец, Сантьяго Хименес-старший, был одним из основоположников жанра конхунто, а дед Патрисио также виртуозно владел аккордеоном. Сценический дебют будущей звезды состоялся в семилетнем возрасте, когда он впервые выступил вместе с отцом. К пятнадцати годам Хименес уже записывался с группой Los Caporales, начав свой путь с бахо сексто, но вскоре переключившись на аккордеон под влиянием отца и знаменитого музыканта Клифтона Шенье. Прозвище «Флако», что означает «Худой», он унаследовал от своего отца. Карьера: от техасских баров к мировой сцене Творческий путь Хименеса начался с выступлений в родном Сан-Антонио, но его талант быстро вывел музыканта на международную арену. В 1960-х он работал с Дугом Сэмом, основателем Sir Douglas Quintet, а переехав в Нью-Йорк, сотрудничал с такими легендами как Боб Дилан и Доктор Джон. В 1976 году Хименес появился в популярном шоу «Субботний вечер в прямом эфире» вместе с Райем Кудером. Особую известность ему принесла работа над хитом «Streets of Bakersfield» 1988 года, который возглавил чарты Billboard. Как участник групп Texas Tornados и Los Super Seven он стал обладателем премии «Грэмми», а его участие в записи альбома Rolling Stones «Voodoo Lounge» в 1998 году окончательно закрепило его статус международной звезды. Кино и культурное влияние Музыкальный гений Хименеса нашел отражение в кинематографе — его композиции звучали в саундтреках к фильмам «Y Tu Mam? Tambi?n», «The Border» и «Striptease». Он стал героем документальных лент «Chulas Fronteras» (1976) и «This Ain't No Mouse Music» (2013). В сотрудничестве с компанией Hohner музыкант создал собственную серию аккордеонов Flaco Jimenez Signature, став эталоном для подражания. Личная жизнь: музыка, семья и наследие В кругу семьи Хименес оставался преданным традициям — его брат Сантьяго Хименес-младший продолжил музыкальную династию, став известным аккордеонистом. Вместе с супругой они владели фудтраком Tacos Jimenez в Сан-Антонио. Даже после серьезной травмы в 2015 году, когда он сломал бедро и два ребра, Хименес вернулся на сцену уже через два месяца. Он продолжал выступать на ежегодном фестивале Tejano Conjunto вплоть до 2025 года. Смерть и вечная память 31 июля 2025 года в возрасте 86 лет Леонардо «Флако» Хименес скончался после продолжительной болезни. Последними словами легендарного участника группы The Rolling Stones были: «Я устал». Гектор Сальданья, куратор техасской музыки, сравнил его влияние с ролью Луи Армстронга для Нового Орлеана. Шесть премий «Грэмми», награды Americana Music Awards и место в Tejano Music Hall of Fame — лишь часть наследия, которое оставил после себя этот великий музыкант. Его музыка продолжает звучать в фильмах, на радиостанциях и в сердцах миллионов поклонников по всему миру.

