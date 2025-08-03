Ивановская область столкнулась с угрозой атаки дронов

В Ивановской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили власти региона.
«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении telegram-канала правительства области.
Сразу несколько российских регионов подверглись атакам дронов в ночь на 3 августа, включая Краснодарский край и Воронежскую область. В разных городах страны звучат сирены, слышны звуки взрывов в небе. Последние новости об отражении атак дронов — в трансляции URA.RU.
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