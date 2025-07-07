Украинские солдаты сдаются в плен в Днепропетровской области

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Солдаты ВСУ отступают в Днепропетровской области
Солдаты ВСУ отступают в Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Ведя наступательные действия, воины-гвардейцы успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов <...> берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении. Также ведомство сообщило о том, что солдаты ВС РФ вытесняют солдат ВСУ из населенных пунктов, в связи с этим, солдатам Украины приходится отступать. Ранее стало известно об освобождении населенного пункта Дачное в Днепропетровской области. 

Продвижение российских войск в Днепропетровской области началось в начале июня 2025 года, когда ВС РФ зашли на территорию региона и взяли под контроль село Дачное, расположенное на границе с Донецкой Народной Республикой. Ранее российские военные освободили населенные пункты Новоукраинка и Червоная Зирка, что позволило выровнять линию фронта и обеспечить контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.

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Солдаты ВСУ отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Ведя наступательные действия, воины-гвардейцы успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов <...> берут в плен военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении. Также ведомство сообщило о том, что солдаты ВС РФ вытесняют солдат ВСУ из населенных пунктов, в связи с этим, солдатам Украины приходится отступать. Ранее стало известно об освобождении населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.  Продвижение российских войск в Днепропетровской области началось в начале июня 2025 года, когда ВС РФ зашли на территорию региона и взяли под контроль село Дачное, расположенное на границе с Донецкой Народной Республикой. Ранее российские военные освободили населенные пункты Новоукраинка и Червоная Зирка, что позволило выровнять линию фронта и обеспечить контроль над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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