Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области», — сообщает министерство. Информацию они опубликовали в своем telegram-канале. А также ВС РФ, благодаря действиям группировки войск «Центр», освободили населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало об освобождении населенных пунктов Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области. Таким образом, российские военные продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, расширяя зону контроля в приграничных регионах Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.