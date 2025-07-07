Освобожден населенный пункт Бессаловка в Сумской области и Дачное в Днепропетровской области

МО: войска РФ освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Населенный пункт Бессаловка в Сумской области освобожден благодаря усилиям группировки войск «Север»
Населенный пункт Бессаловка в Сумской области освобожден благодаря усилиям группировки войск «Север» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области», — сообщает министерство. Информацию они опубликовали в своем telegram-канале. А также ВС РФ, благодаря действиям группировки войск «Центр», освободили населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало об освобождении населенных пунктов Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области. Таким образом, российские военные продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, расширяя зону контроля в приграничных регионах Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Подразделения группировки войск „Север“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области», — сообщает министерство. Информацию они опубликовали в своем telegram-канале. А также ВС РФ, благодаря действиям группировки войск «Центр», освободили населенный пункт Дачное в Днепропетровской области. Ранее Министерство обороны РФ сообщало об освобождении населенных пунктов Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области. Таким образом, российские военные продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, расширяя зону контроля в приграничных регионах Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...