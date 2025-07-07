Появилось видео, на котором видно кандидата на пост главы Минтранса Андрея Никитина на консультациях в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре. Информацию передал telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».
Журналистка предположила, что у Никитина сегодня тяжелый день. На что последний ответил, что зато интересный.
«Но зато интересно», — заявил кандидат на пост главы Минтранса. Также сообщается, что голосование по его кандидатуре пройдет во вторник.
Бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в своем автомобиле на территории Одинцово, как ранее сообщалось в СМИ. По данным источников, близких к следствию, арест Старовойта и предъявление ему обвинений в хищении бюджетных средств были намечены на 7 июля. Согласно предварительным данным, причиной, подтолкнувшей его к самоубийству, могли стать показания, предоставленные его бывшими подчиненными, а также экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым. Оба они проходят по делу о хищениях государственных средств в качестве фигурантов расследования.
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