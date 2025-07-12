Суд не рассмотрел жалобу родственницы Жириновского из-за оплошности адвоката

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Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за оплошности адвоката
Жалобу родственницы Жириновского не рассмотрели из-за оплошности адвоката Фото:

Московский суд отложил рассмотрение апелляции родственницы покойного политика Владимира Жириновского на решение об отказе в удовлетворении иска к его сыновьям. Причиной стало то, что адвокат заявительницы не предоставил копию своего диплома об образовании. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

«Апелляционную жалобу Соколовой Н. А. по гражданскому делу … о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества в наследственную массу — оставить без движения до 8 августа 2025 года», — говорится в материалах суда. Текст передает РИА Новости.

До августа адвокат должен устранить выявленные недостатки и предоставить судебной инстанции требуемые документы. В противном случае жалоба рассматриваться не будет. Речь идет о споре по поводу признания недействительным договора пожизненного содержания с иждивением и возврате имущества в наследственную массу, переданного сыновьям бывшего лидера ЛДПР.

Ранее в Санкт-Петербурге на аукционе был продан заграничный паспорт бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, выданный в 1990-х годах. Лот под номером 750 был продан за 1,1 миллиона рублей, пишет RT. Начальная стоимость этого лота составляла 100 тысяч рублей.

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Московский суд отложил рассмотрение апелляции родственницы покойного политика Владимира Жириновского на решение об отказе в удовлетворении иска к его сыновьям. Причиной стало то, что адвокат заявительницы не предоставил копию своего диплома об образовании. Об этом свидетельствуют судебные материалы. «Апелляционную жалобу Соколовой Н. А. по гражданскому делу … о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества в наследственную массу — оставить без движения до 8 августа 2025 года», — говорится в материалах суда. Текст передает РИА Новости. До августа адвокат должен устранить выявленные недостатки и предоставить судебной инстанции требуемые документы. В противном случае жалоба рассматриваться не будет. Речь идет о споре по поводу признания недействительным договора пожизненного содержания с иждивением и возврате имущества в наследственную массу, переданного сыновьям бывшего лидера ЛДПР. Ранее в Санкт-Петербурге на аукционе был продан заграничный паспорт бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, выданный в 1990-х годах. Лот под номером 750 был продан за 1,1 миллиона рублей, пишет RT. Начальная стоимость этого лота составляла 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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