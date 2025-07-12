Суд не рассмотрел жалобу родственницы Жириновского из-за оплошности адвоката

Московский суд отложил рассмотрение апелляции родственницы покойного политика Владимира Жириновского на решение об отказе в удовлетворении иска к его сыновьям. Причиной стало то, что адвокат заявительницы не предоставил копию своего диплома об образовании. Об этом свидетельствуют судебные материалы.
«Апелляционную жалобу Соколовой Н. А. по гражданскому делу … о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества в наследственную массу — оставить без движения до 8 августа 2025 года», — говорится в материалах суда. Текст передает РИА Новости.
До августа адвокат должен устранить выявленные недостатки и предоставить судебной инстанции требуемые документы. В противном случае жалоба рассматриваться не будет. Речь идет о споре по поводу признания недействительным договора пожизненного содержания с иждивением и возврате имущества в наследственную массу, переданного сыновьям бывшего лидера ЛДПР.
Ранее в Санкт-Петербурге на аукционе был продан заграничный паспорт бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, выданный в 1990-х годах. Лот под номером 750 был продан за 1,1 миллиона рублей, пишет RT. Начальная стоимость этого лота составляла 100 тысяч рублей.
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