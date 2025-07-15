Лавров встретился с Си Цзиньпином

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Сергей Лавров с 13 июля находится в Китае
Сергей Лавров с 13 июля находится в Китае Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла в Пекине. 

«Си Цзиньпин принял главу МИД РФ Сергея Лаврова», — передал корреспондент ТАСС. Российский министр находится в Китае с 13 июля. Там проходит Совет глав МИД ШОС.

На днях Лавров также провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Российский министр поблагодарил корейского главу за помощь в освобождении Курской области.

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Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла в Пекине.  «Си Цзиньпин принял главу МИД РФ Сергея Лаврова», — передал корреспондент ТАСС. Российский министр находится в Китае с 13 июля. Там проходит Совет глав МИД ШОС. На днях Лавров также провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Российский министр поблагодарил корейского главу за помощь в освобождении Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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