Лавров встретился с Си Цзиньпином

Сергей Лавров с 13 июля находится в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла в Пекине.
«Си Цзиньпин принял главу МИД РФ Сергея Лаврова», — передал корреспондент ТАСС. Российский министр находится в Китае с 13 июля. Там проходит Совет глав МИД ШОС.
На днях Лавров также провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Российский министр поблагодарил корейского главу за помощь в освобождении Курской области.
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