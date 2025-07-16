ЕС ввел санкции против платежной системы А7

Европейский союз внес в санкционный список платформу международных платежей А7, созданную предпринимателем Иланом Шором совместно с финансовыми компаниями в Москве, сотрудничавшими с российскими государственными структурами. Об этом сообщается в официальном журнале Совета ЕС.
Согласно документу, ЕС обвиняет А7 в попытках повлиять на президентские выборы и конституционный референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз в 2024 году, а также в действиях, которые «подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности» в Молдавии. Санкции включают заморозку активов компании и запрет на предоставление ей экономических ресурсов.
Выступая в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме, генеральный директор А7 Илан Шор заявил, что традиционная банковская система неустойчива, и представил новый механизм трансграничных расчетов, позволяющий безопасно переводить деньги в любую страну. Он также отметил, что А7 запустила рублевый стейблкоин А7А5 — первый в своем роде цифровой актив. Прокуратура и другие ведомства ситуацию не комментировали, так как санкции находятся в компетенции Совета ЕС
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.