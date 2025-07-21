Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к федеральному закону «О потребительском кредите (займе)». Новый проект предусматривает предоставление кредитных каникул для россиян при рождении или усыновлении ребенка. Соответствующая информация опубликована в материалах комиссии.
Согласно пояснениям председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, передает ТАСС, заемщик по ипотечному кредиту сможет получить льготный период при рождении или усыновлении детей. Для получения кредитных каникул при рождении или усыновлении первого ребенка необходимо подтвердить снижение дохода более чем на 20% по сравнению с прежним среднемесячным доходом. Также обязательным условием станет то, что ежемесячный платеж по кредиту должен составлять не менее 40% от дохода заемщика.
Если в семье появляется второй или последующий ребенок, для оформления кредитных каникул достаточно самого факта рождения или усыновления — без необходимости доказывать снижение дохода. Законопроектом предусмотрены разные сроки предоставления кредитных каникул: при рождении или усыновлении первого ребенка — не более шести месяцев, при рождении или усыновлении второго и последующих детей — до 18 месяцев. За этот период заемщик может временно приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.
По мнению экспертов, такие меры должны повысить социальную защиту семей с детьми и снизить финансовую нагрузку в период рождения или усыновления ребенка. Как отмечает Минфин, около 39% россиян не планируют заводить детей в ближайшее время из-за материальных трудностей и жилищных условий.
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