В жилом доме Саратова взорвался газ

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В центре Саратова произошел взрыв, повредивший десятки автомобилей и соседний жилой дом. На месте работают все оперативные службы. По предварительным данным, взрывной волной задело пешеходов, на месте много машин скорой помощи. Официальной информации не поступало.
новость из сюжетаВ Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ
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