Струкова отстранили от активов в Челябинской области, Хакасии, Красноярском крае

Решение Советского районного суда Челябинска лишило возможности основателя «Южуралзолота» Константина Струкова управлять активами в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. Речь идет о трех предприятиях, управляла которыми УК ЮГК. Суд постановил отстранить Струкова от должности президента управляющей компании.
Согласно сервису СБИС, УК ЮГК управляет ПАО «Южуралзолото группа компаний» (Челябинская область), АО «Коммунаровский рудник» (Хакассия) и АС «Прииск Дражный» (Красноярский край). На счета всех предприятий наложен арест. Ходатайство об отстранении от должности подавала Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, Струков находясь на должности президента может влиять на сотрудников холдинга и противодействовать национализации. 11 июля по требованию Генпрокуратуры все активы холдинга переданы государству.
В день, когда иск о национализации поступил в суд, Струков находился в Хакасии. Он награжден Орденом «За заслуги перед Хакасией». Из рук главы региона Валентина Коновалова он получил орден «За заслуги перед Хакасией». Это награда за работу золотоизвлекательной фабрики «Коммунар».
Пресс-служба «Южуралзолота» решения судов не комментирует. Адвокаты Струкова после решения суда о национализации холдинга от общения с прессой отказались.
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