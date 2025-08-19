Пять трамваев и один троллейбус изменят маршруты в Екатеринбурге

Схему движения изменят до конца месяца
В Екатеринбурге из-за ремонта тепловых сетей на улице Смазчиков закроют движение трамваев №5, 12, 16, 20, 23 и троллейбуса №32 на определенных участках. Для общественного транспорта разработали новые маршруты, рассказали в пресс-службе мэрии.
Трамваи будут ходить по-новому с 00:00 22 августа до 05:00 27 августа, а троллейбусы — с 00:00 22 августа до 05:00 1 сентября. Транспорт пустят по следующим маршрутам:
- Трамвай № 5: станция Площадь 1 Пятилетки – Машиностроителей – Космонавтов – Луначарского – Ленина – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
- №12: станция Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;
- №16: станция Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – разворотное кольцо у гостиницы «Исеть»;
- –№20: станция ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
- №23: станция Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ.
- Троллейбус №32: станция Коммунистическая –Бакинских комиссаров – Космонавтов –Свердлова –Карла Либкнехта –Малышева –Мира –Первомайская –Студенческая – станция Академическая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!