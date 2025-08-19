19 августа 2025

Пять трамваев и один троллейбус изменят маршруты в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Схему движения изменят до конца месяца
Схему движения изменят до конца месяца Фото:

В Екатеринбурге из-за ремонта тепловых сетей на улице Смазчиков закроют движение трамваев №5, 12, 16, 20, 23 и троллейбуса №32 на определенных участках. Для общественного транспорта разработали новые маршруты, рассказали в пресс-службе мэрии.

Трамваи будут ходить по-новому с 00:00 22 августа до 05:00 27 августа, а троллейбусы — с 00:00 22 августа до 05:00 1 сентября. Транспорт пустят по следующим маршрутам:

  • Трамвай № 5: станция Площадь 1 Пятилетки – Машиностроителей – Космонавтов – Луначарского – Ленина – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
  • №12: станция Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;
  • №16: станция Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – разворотное кольцо у гостиницы «Исеть»;
  • –№20: станция ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;
  • №23: станция Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ.
  • Троллейбус №32: станция Коммунистическая –Бакинских комиссаров – Космонавтов –Свердлова –Карла Либкнехта –Малышева –Мира –Первомайская –Студенческая – станция Академическая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге из-за ремонта тепловых сетей на улице Смазчиков закроют движение трамваев №5, 12, 16, 20, 23 и троллейбуса №32 на определенных участках. Для общественного транспорта разработали новые маршруты, рассказали в пресс-службе мэрии. Трамваи будут ходить по-новому с 00:00 22 августа до 05:00 27 августа, а троллейбусы — с 00:00 22 августа до 05:00 1 сентября. Транспорт пустят по следующим маршрутам:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...