Роскомнадзор подал в суд на Telegram

Ведомство не уточняет детали предполагаемого нарушения
Ведомство не уточняет детали предполагаемого нарушения

Роскомнадзор (РКН) направил в Арбитражный суд Москвы протокол о нарушении при работе с персональными данными в отношении мессенджера Telegram. Об этом говорится в материалах дела.

Согласно материалам, ведомство обвиняет компанию в нарушении законодательства при обработке персональных данных российских пользователей. Telegram не исполнил предписание о корректировке персональных данных, их блокировании или уничтожении. Ведомство не уточняет детали предполагаемого нарушения.

Если подобное нарушение выявляется впервые, компании грозит штраф до 90 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа может вырасти до 500 тысяч рублей. Судебное заседание по делу назначено на 15 октября.

