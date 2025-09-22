Россияне массово страхуют имущество от «подарков» с неба

В 2025 году спрос на страхование от падения беспилотников среди частных лиц заметно увеличился. Об этом сообщил финансовый эксперт Андрей Бархота.
«В 2025 году объем рынка страхования от прилета БПЛА вырос в несколько раз — до 25–40 млрд рублей», — приводит слова Бархоты «Коммерсант». По словам специалистов, страховщики начали предлагать включение этого риска как в состав имущественного страхования, так и отдельным полисом.
Уточняется, что полисы защищают от ущерба, причиненного упавшими дронами, но в случае признания инцидента террористическим актом стандартное покрытие перестает действовать. Эксперты рекомендуют клиентам внимательно изучать условия договоров и при необходимости оформлять дополнительное расширенное покрытие на случай подобных происшествий. Некоторые страховщики разрабатывают специальные продукты, чтобы учесть новые риски, связанные с развитием беспилотной авиации и изменением структуры угроз для гражданского имущества.
