К 300-летию Перми в городе масштабно обновили спортивную инфраструктуру. За последние годы в краевой столице построили новые спорткомплексы, реконструировали знаковые арены и продолжают возводить крупные объекты. Некоторые из них уже принимают спортсменов и любителей активного образа жизни, другие готовятся к открытию в ближайшие годы. Как изменились спортивные пространства Перми — в фоторепортаже URA.RU.
Спорткомплекс «Энергия»
Одним из главных объектов, строительство которых было приурочено к 300-летию Перми, стал спорткомплекс «Энергия» на улице Советской, 100. Его открыли в марте 2024 года. Современное здание площадью более 29 тысяч квадратных метров стало одним из крупнейших центров спорта в регионе. В комплексе есть бассейн на пять дорожек по 25 метров, залы для единоборств, гимнастики, бокса, а также игровые площадки для волейбола, баскетбола и гандбола. На крыше оборудованы теннисные корты. Кроме того, здесь работают тренажерный и фитнес-залы.
Манеж «Спартак»
В 2023 году после реконструкции свои двери вновь открыл и манеж «Спартак» по улице Рабочей, 9. Здесь теперь есть дорожки для забегов на 60 и 200 метров, секторы для прыжков в высоту и с шестом, толкания ядра и метания диска. Кроме легкоатлетических дисциплин, в манеже оборудованы залы для борьбы, тенниса, бадминтона и фитнеса. Здание также получило медицинскую зону, а трибуны внутри можно трансформировать под разные форматы мероприятий.
Спорткомплекс «Рекорд»
Еще один спортивный объект, открывшийся после юбилейных мероприятий — бассейн на улице Гашкова, 20а. Площадь трехэтажного здания составляет 4,5 тысячи кв. метров. Внутри находятся два бассейна — один с пятью дорожками, второй — с зоной гидромассажа. Также в здании предусмотрены турецкая баня, сауна, зал единоборств, методический кабинет, тренерские помещения. На первом этаже располагаются помещение для сушки волос и касса.
Спорткомплекс «Прикамье»
В декабре 2024 года состоялось торжественное открытие ледовой арены спорткомплекса «Прикамье» по улице Ласьвинской, 1. Масштабная реконструкции началась еще весной 2021 года. Изначально срок сдачи объекта был назначен на 2023 год, затем перенесен на март 2024-го. В комплексе разместилась универсальная ледовая площадка с трибунами на 247 мест, тренажерный зал, раздевалки и судейские помещения. Здесь развивают хоккей, конькобежный спорт, легкую и тяжелую атлетику, художественную гимнастику, баскетбол, футбол, гиревой спорт и даже акробатический рок-н-ролл.
УДС «Молот»
Отдельное внимание уделили УДС «Молот». Обновление начали еще в 2023 году с ремонта кровли, замены входных групп, остекления и благоустройства территории. С лета 2025 года стартовал второй этап: ремонт арены и работы по огнезащите металлоконструкций здания. Далее до 31 ноября 2026 года выполнят ремонт цокольного этажа, фойе, вестибюля, атриума и других помещений внутри дворца спорта. Это первый столь масштабный ремонт «Молота» за последние 30 лет.
Многофункциональная спортивная арена
Самым амбициозным объектом, строящимся в рамках юбилейной программы, стала многофункциональная спортивная арена. Она возводится в районе улиц Локомотивной, Строителей, Квартальной и Гатчинской. Общая площадь будущего пятиэтажного комплекса составит не менее 75 тысяч кв. метров. Центральной частью станет арена с трибунами на 10 тысяч зрителей. Также проектом предусмотрены тренировочные залы, дополнительная арена с трибунами на 500 мест, административные помещения. Объект будет использоваться не только для спортивных мероприятий — здесь смогут проходить и культурно-массовые мероприятия. Завершить строительство планируется во второй половине 2027 года.
