30 июля 2025

Минобороны сообщило об уничтожении 13 БПЛА над Россией 30 июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями
Дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями Фото:

Дежурные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) России 30 июля вечером уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«В период с 22:20 до 23:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, что позволило предотвратить возможные поражения на земле. В министерстве подчеркнули, что действия расчетов ПВО соответствовали установленным протоколам реагирования на угрозы воздушного пространства.

Утром 30 июля в Краснодарском крае и Ростовской области был введен режим ракетной опасности. О введении режима предупреждения сообщили пользователи официального приложения МЧС России. Как уточнялось в уведомлении, режим действовал до отмены дополнительными сообщениями. Оперативные службы продолжали мониторинг обстановки. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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Дежурные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) России 30 июля вечером уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. «В период с 22:20 до 23:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Ростовской области и четыре — над территорией Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны России. По данным оборонного ведомства, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, что позволило предотвратить возможные поражения на земле. В министерстве подчеркнули, что действия расчетов ПВО соответствовали установленным протоколам реагирования на угрозы воздушного пространства. Утром 30 июля в Краснодарском крае и Ростовской области был введен режим ракетной опасности. О введении режима предупреждения сообщили пользователи официального приложения МЧС России. Как уточнялось в уведомлении, режим действовал до отмены дополнительными сообщениями. Оперативные службы продолжали мониторинг обстановки. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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