Дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота России и ВМС Китая впервые участвовали в совместном патрулировании в акватории Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ТОФ.
«Подводное патрулирование началось в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайских учений „Морское взаимодействие — 2025“. Дизель-электрическая подводная лодка „Волхов“ Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут», — говорится в сообщении Тихоокеанского флота.
После отработки задач экипажи направились к местам базирования. Подлодка «Волхов» уже вернулась во Владивосток, преодолев за время похода более двух тысяч морских миль. Обеспечение патрулирования осуществляли корвет «Громкий» и спасательный буксир «Фотий Крылов» ТОФ.
Патрулирование стало пятым по счету для ВМФ России и ВМС НОАК. Его главными задачами являются укрепление военно-морского сотрудничества между странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.
Ранее сообщалось, что в период с 1 по 5 августа 2025 года в водах Японского моря состоятся российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2025». Данную информацию предоставила пресс-служба Тихоокеанского флота.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.