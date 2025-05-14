Новые баллы и замена авто: что ждет водителей после принятия закона о локализации такси

Государственная Дума 13 мая приняла законопроект, связанный с локализацией машин, предназначенных для работы в такси. Документ принят сразу во втором и третьем чтении. Закон обязывает таксопарки и водителей использовать машины с высокой долей российских комплектующих, чтобы поддержать отечественный автопром и унифицировать стандарты перевозок. Для большинства регионов требования вступят в силу через год, но в Калининградской области, Сибири и на Дальнем Востоке предусмотрены отсрочки до 2028 и 2030 годов. Когда закон вступит в силу и что ожидать водителям — в материале URA.RU.
Локализация подразумевает выпуск автомобилей или их основных компонентов на территории России, в отличие от импорта готовых транспортных средств или запасных частей из-за рубежа. Согласно новому законодательству, применяется система балльной оценки: уровень локализации автомобиля определяется количеством произведенных в России элементов — чем их больше, тем выше присваиваемый рейтинг. Дополнительные баллы начисляются за наличие отечественных двигателей, коробок передач, электронных систем и иных ключевых узлов.
Сроки вступления закона в силу
Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года для большинства регионов России. Однако для некоторых территорий предусмотрены переходные периоды. В Калининградской области и Сибирском федеральном округе требования станут обязательными с 1 марта 2028 года, а в Дальневосточном федеральном округе — с 1 марта 2030 года. С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество баллов локализации, либо решение правительства для машин, произведенных по специальным инвестиционным контрактам, заключенным после марта 2025 года.
Какие автомобили можно будет использовать
С 1 марта 2026 года для регистрации автомобиля в реестре такси потребуется выполнение одного из двух условий. Первое — автомобиль должен набрать не менее 3200 баллов локализации, как установлено для госзакупок, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборки. На 2025 год этим требованиям соответствуют модели Lada (Granta, Vesta, Iskra, Aura), «Москвич» (3 и 6), XCITE (X-Cross 7, X-Cross 8) и электромобили Evolute (i-PRO, i-JOY). Второе условие — автомобиль должен быть произведен по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. К этой категории относятся модели Chery под брендом Tenet (производство на бывшем заводе Volkswagen), кроссоверы Exeed (бывший завод Mercedes-Benz), автомобили «Москвич», Evolute, а также Omoda, Jetour, Kaiyi и BAIC с калининградского завода «Автотор».
После 2033 года СПИК перестанут учитываться, и все автомобили должны будут соответствовать только балльной системе локализации. Иномарки, не попадающие под эти критерии, не смогут регистрироваться для работы в такси с указанных дат.
За что и сколько присваивают баллы
Балльная система локализации оценивает степень использования российских комплектующих и технологий в производстве автомобиля. Баллы начисляются за различные операции и компоненты. Сварка кузова или кабины приносит 400 баллов, окраска кузова — 500 баллов, штамповка кузова — 500 баллов.
Использование российских лакокрасочных материалов добавляет 100 баллов, а производство рамы, подрамника и деталей экстерьера — 150 баллов. Локализация двигателя внутреннего сгорания оценивается в 500 баллов, включая 25 баллов за сборку (установка коленвала, шатунно-поршневой группы, контрольные испытания) и по 95 баллов за каждую операцию: использование российских заготовок, обработку блоков цилиндров, коленвалов, распредвалов, головки блока цилиндров и поршневой группы.
Коробка передач приносит 600 баллов, система управления — 1400 баллов, шасси — 460 баллов. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) дают 2000 баллов. Системы помощи водителю (ADAS) добавляют 500 баллов, системы автомобиля — 490 баллов, интерьер и оборудование — 530 баллов, а прочие электронные приборы — 620 баллов.
Нужно ли менять автомобиль
Автомобили, уже внесенные в региональные реестры такси до 1 марта 2026 года, смогут продолжать работу до списания, то есть пока они проходят ежегодный технический осмотр и остаются исправными. Это касается примерно 1,46 миллиона машин, зарегистрированных в реестрах субъектов РФ на 2025 год. Если ваш автомобиль уже допущен к работе, менять его не придется.
Однако для новых автомобилей или тех, что будут регистрироваться после 1 марта 2026 года, обязательны требования локализации или производство по СПИК. Если текущий автомобиль не соответствует этим стандартам, для продолжения работы в такси нужно будет приобрести подходящую модель, например, Lada или «Москвич». Самозанятые водители не получили исключений: их личные автомобили также должны соответствовать новым правилам для регистрации после указанной даты, но уже зарегистрированные машины можно использовать до списания.
Дополнительные требования к такси
Новый закон не отменяет существующие требования к автомобилям и водителям, установленные ФЗ № 580-ФЗ. Автомобили должны иметь контрастные «шашечки» на бортах, оранжевый фонарь на крыше и, в некоторых регионах, единую цветовую гамму, например, желтую в Москве. В салоне необходимо размещать информацию о перевозчике, водителе, тарифах и номере записи в реестре. Также требуется специальный полис ОСАГО для перевозчиков и договор ОСГОП, страхующий ответственность за вред пассажирам. Водители должны иметь статус индивидуального предпринимателя, самозанятого или быть сотрудниками таксопарка, а также предоставить справку об отсутствии судимости и проходить ежедневные медосмотры.
Почему закон важен
По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, закон направлен на развитие отечественного автопрома, позволяя работать заводам в Калининграде, Москве, Туле, Самарской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Он создает единые стандарты для такси по всей стране, стимулируя использование автомобилей, произведенных в России.
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