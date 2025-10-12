Скандал с экс-министром-клептоманом, дефицит вакцин и ДТП с автобусом: топ-7 новостей Прикамья

На минувшей неделе Пермский край оказался в центре резонансных событий: от скандала с экс-министром, пойманным за воровством продуктов в супермаркете, до трагического ДТП в Ижевске с участием пермского автобуса. Параллельно в муниципалитетах продолжилась кадровая ротация, а семьи столкнулись с дефицитом детских вакцин. Об этих и других главных событиях недели — в материале URA.RU.
Директор школы возглавила думу Карагайского округа
В Карагайском муниципальном округе сменился спикер думы. Новым председателем избрана Татьяна Богданова, которая руководит Менделеевской средней общеобразовательной школой. Она сменила на этом посту Татьяну Горбунову. Богданова имеет значительный депутатский опыт: с 2020 по 2025 год была депутатом окружной думы, а до этого — в 2016-2020 годах входила в состав земского собрания Карагайского района.
Новый глава Лысьвенского округа
В Лысьвенском муниципальном округе официально утвердили нового главу — им стал Александр Пермяков, который с июня временно исполнял эти обязанности после ухода Никиты Федосеева. Депутаты местной думы единогласно поддержали его кандидатуру. Пермяков ранее занимал пост заместителя главы и курировал экономическое развитие территорий. Интересно, что он входит в число первых выпускников созданной в Прикамье «Школы мэров», где особо отметил важность полученных знаний о бюджетных процессах и возможность прямого общения с министрами.
Экс-глава краевого центра туризма ушел в собственный бизнес
Константин Тиминский, ранее возглавлявший Центр развития туризма Пермского края, покинул должность советника директора учреждения. Причиной стало решение сосредоточиться на собственном туроператоре ООО «Медвежий тракт», который будет организовывать туры по Золотому кольцу, в Карелию и Беларусь. Первая поездка запланирована уже на следующую неделю.
После ухода с поста директора центра в июле 2024 года Вероники Протасевич Тиминский последовательно занимал должности заместителя и советника руководителя. Его компания, зарегистрированная осенью 2024 года, уже привлекла инвестиции ярославского бизнесмена Виктора Куликова, выкупившего 80% уставного капитала.
Экс-министр энергетики Прикамья пойман на краже продуктов в супермаркете
В Перми бывший министр энергетики и ЖКХ края Александр Фенев угодил в скандал — его поймали на воровстве в супермаркете. По информации источников URA.RU, экс-чиновник, ныне работающий в ПГНИУ, систематически занимался кражами.
По данным СМИ, он складывал в пакет товары с полок магазина, затем шел за заказом, оформленным заранее. Далее он оплачивал только свой заказ и покидал магазин.
Инцидент произошел при попытке вынести товары из магазина, после чего его доставили в полицию. Фенев с 1998 года занимал пост председателя комитета по ЖКХ администрации Перми. В 2001 году он стал вице-мэром Перми и курировал ЖКХ, транспорт и экологию. В 2012 году был назначен и. о. министра энергетики и ЖКХ Пермского края. В 2025 году Фенев занял должность главного хозяйственника ПГНИУ.
В Пермском округе похоронят экс-главу Култаево, погибшего в зоне СВО
В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший глава Култаевского поселения Андрей Щекалев, чья биография содержит громкий уголовный скандал. В 2012 году его обвинили в мошенничестве и взяточничестве, после чего он семь лет скрывался от правосудия.
После заочного приговора к 11,5 годам колонии его задержали в Феодосии, но в 2024 году суд сократил срок до 7,5 лет. В августе 2024 года Щекалев отправился участвовать в СВО. Церемония прощания состоится 14 октября в Култаевском культурно-досуговом центре.
Семьи столкнулись с дефицитом детской вакцины «Пентаксим»
В Березниковском городском округе сложилась напряженная ситуация с обеспечением детей вакциной «Пентаксим». Как сообщили в региональном отделении ОНФ, семьи не могут получить бесплатную прививку для детей первого года жизни. Жительница Усолья Анна рассказала, что ее восьмимесячный сын до сих пор не вакцинирован, хотя вопрос обещали решить еще в сентябре.
В минздраве Прикамья пояснили, что поставка 18 тысяч доз ожидается до 1 ноября, после чего вакцину оперативно распределят по медучреждениям. Отметим, что «Пентаксим» защищает от пяти опасных заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. При платной вакцинации стоимость одной дозы достигает 5 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жителей региона на качественное медицинское обслуживание. На срыв детской вакцинации обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Смертельное ДТП с пермским автобусом в Удмуртии
В Ижевске произошло смертельное ДТП с участием междугороднего автобуса Пермь —Казань. 7 октября на регулируемом перекрестке 65-летний водитель Hyundai Solaris проехал на красный свет, выехал на встречную полосу и сбил трех пешеходов, после чего столкнулся с автобусом.
В результате погибли четыре человека: водитель иномарки и три пешехода (22-летняя девушка и две женщины 61 и 67 лет). 15 пассажиров автобуса не пострадали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.