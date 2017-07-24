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Главные новости Курганской области
18:36  24 июля 2017 0

Полиция вновь прославила Курган на всю страну. Повод глупый

Теперь рвение силовиков проверит прокуратура. А то над Зауральем смеются даже на Клязьме
Сергей Монин
© Служба новостей «URA.Ru»
Митинг Евгении Чудновец в Кургане, чудновец евгения, митинг против беззакония
Осужденную за репост Евгению Чудновец в итоге оправдалиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курган в очередной раз прославился на всю страну из-за заведенного против 14-летнего Дмитрия Морозова дела об экстремизме. Причем смайлик в нацистской фуражке разместил даже не сам подросток — он просто вовремя не удалил чью-то запись со своей стены.

Провисевшая около 12 часов картинка стала поводом для признания его виновным в административном правонарушении. К счастью, из-за юного возраста Дмитрию Морозову не грозит даже штраф — в худшем случае его поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних сроком на один год.

История вызвала большой резонанс, подросток в один день стал героем — в его поддержку высказываются сотни пользователей соцсетей. Делом уже заинтересовалась детский омбудсмен Светлана Кузнецова, информацию о Диме Морозове ей в минувшие выходные сообщили курганские активисты на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Однако зауральский омбудсмен Алена Лопатина сейчас находится в отпуске, ее помощница в понедельник, 24 июля, уточнила, что никаких указаний из Москвы им пока не поступало.

Дмитрий Морозов стал знаменитым после преследования полицией

Сам Дмитрий рассказал «URA.RU», что временно закрыл свою стену для комментариев. Новых контактов с полицией у него пока не было.

В неофициальных разговорах силовики рассказывают, что делом заинтересовалась прокуратура, однако до сих пор непонятно, чью сторону она займет — поддержит полицию или встанет на сторону подростка. В пресс-службе ведомства подтвердили — они в курсе истории, однако не смогли уточнить, будут ли делать по этому поводу какие-либо заявления.

Вполне вероятно, что дело Дмитрия Морозова «спустят на тормозах». Однако правозащитники отмечают, что в Зауралье в последнее время — всплеск уголовных дел по поводам, которые вполне можно назвать надуманными.

В 2017 году суд рассматривал дело бывшего курганского имама Али Якупова, который якобы разместил у себя на стене запись о китайских коммунистах (сам Якупов это отрицает), которых должен покарать Аллах за запрет ношения хиджабов. В итоге городской суд отклонил выдвинутые обвинения, однако это решение опротестовал областной суд и дело вновь будут пересматривать. Ранее по похожим обвинениям его судили в Пензе и также оправдали.

Курганский правозащитник Габдулла Исакаев рассказал «URA.RU», что его подопечному, также осужденному за экстремизм (приговорен к штрафу 200 тысяч рублей), кроме репоста в соцсети запрещенных материалов вменяли в вину рисунок занавески, отдаленно напоминающий фашистскую символику. «Я полагаю, что многие дела откровенно высосаны из пальца, это скорее связано с желанием полиции отчитаться о выполненном плане, — уверен он. — Наши правоохранители стали не средством защиты от воров и убийц, а средством запугивания граждан».

Интервью Али ЯкуповКурган, якупов али
Али Якупова уже дважды признавали невиновным, однако его дело снова рассмотрит суд
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несостоявшийся кандидат в губернаторы Свердловской области Евгения Чудновец стала знаменитой после того, как безвинно провела в колонии пять месяце по приговору Катайского суда Курганской области. Ее осудили за репост видео с обнаженным ребенком, однако позже решением Верховного суда признали невиновной. Кстати, разместивший «детское порно» в сети предприниматель Эрнст Дарнелян так не понес никакой ответственности.

Сейчас Евгения Чудновец планирует взыскать с государства шесть млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. «Не уверена, что кто-то компенсирует этому мальчику его переживания. Я представляю, насколько это тяжело — сидеть и ждать: вызовут или нет тебя снова в полицию», — считает Евгения. Она выразила готовность помогать защищать интересы Дмитрия Морозова.

По мнению Евгении Чудновец, переломить подобную тенденцию могла бы персональная ответственность следователей, которые возбуждают подобные дела. «Сейчас начались разговоры о таких изменениях в законодательстве, но когда еще их введут», — посетовала она.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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